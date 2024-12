“Essere Donne. Il Canto di Cecilia”, il 20 dicembre a Mola di Bari

Presso il Castello Angioino Voci e Visioni per la Parità di Genere. Ingresso libero

MOLA DI BARI – La Cooperativa Camera a Sud, in collaborazione con il Comune di Mola di Bari, Mammachilegge e Officina dell’Arte, presenta Essere Donne. Il Canto di Cecilia, un’iniziativa dedicata alla parità di genere e ispirata alla figura di Cecilia Mangini. Pioniera del documentario italiano, militante per la giustizia sociale e simbolo dell’emancipazione femminile, Cecilia Mangini rappresenta infatti una preziosa fonte di ispirazione per riflettere e agire verso una società più equa e inclusiva.

L’intera iniziativa celebra l’eredità di Cecilia Mangini, esempio di coraggio e innovazione, e invita a riflettere su una visione del mondo in cui la parità di genere sia non solo un obiettivo, ma una realtà condivisa.

Essere Donne. Il Canto di Cecilia si sviluppa nella giornata del 20 dicembre al Castello Angioino di Mola di Bari attraverso la presentazione della mostra urbana disegnata dall’illustratrice Roberta Cagnetta, un laboratorio creativo a cura di Laura Capra, la proiezione del documentario “Essere donne” di Cecilia Mangini e un dibattito culturale, con la partecipazione di esperte da tutta Italia, per approfondire il ruolo fondamentale del linguaggio e delle narrazioni nel promuovere l’inclusività.

La mostra urbana diffusa nella città di Mola di Bari nel corso del mese di dicembre, rappresenta un percorso visivo ispirato alla produzione filmica e fotografica di Cecilia Mangini e prende forma in una raccolta di dieci manifesti. La mostra inoltre intende promuovere il pensiero critico e l’attivismo, in un’ottica di superamento degli stereotipi di genere. I manifesti sono arricchiti da contenuti multimediali accessibili tramite QR code che permettono di ampliare l’esperienza anche in formato digitale.

Il progetto Essere Donne. Il Canto di Cecilia è finanziato dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità 2° ed.” che promuove la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi.

Per info: 345.2699139 info@cooperativacameraasud.it