Parcheggio di interscambio stazione Bari/Torre a Mare, al via i lavori

BARI – Questa mattina l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha partecipato all’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio al servizio della stazione ferroviaria di Bari – Torre a Mare. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nell’ambito di un protocollo d’intesa siglato con la Regione Puglia, i Comuni di Bari e Noicattaro e la Società Giesse S.r.l. e finalizzato al riordino funzionale e alla riqualificazione delle aree esterne della stazione ferroviaria, prevede la creazione di circa 87 posti auto, 10 stalli per motocicli, 15 per le biciclette, 2 per i taxi, 2 postazioni kiss & ride più uno spazio per la sosta degli autobus nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.

La nuova area parcheggio sarà dotata di impianto di illuminazione a led, di un sistema di videosorveglianza, di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di una pista ciclabile collegata a Parco Scizzo. Inoltre, in un’ottica di armonizzazione tra le diverse porzioni di territorio, si procederà anche a sistemare a verde le zone circostanti.

Grazie a questi interventi, la stazione di Bari – Torre a Mare diventerà un hub intermodale dove i viaggiatori potranno raggiungere lo scalo ferroviario con vari mezzi di trasporto e proseguire in treno, nell’ottica di una mobilità sempre più integrata e sostenibile.

“I lavori partiti oggi ci consentiranno di realizzare un’opera necessaria che più volte, nel tempo, è stata richiesta dai cittadini, non solo di Torre a Mare, ma da tutti i fruitori del servizio ferroviario – ha commentato Domenico Scaramuzzi -. Attraverso la sistemazione di quest’area e della relativa viabilità il servizio, oltre ad essere più funzionale, sarà certamente più richiesto. Questo intervento, perlatro, risponde pienamente alla nostra visione di mobilità sostenibile: lasciando l’auto, il motociclo o la bici nell’area parcheggio, le persone saranno sicuramente più attratte dal servizio, che consente di raggiungere agevolmente la stazione centrale di Bari. Inoltre tutta questa aera assumerà un’altra connotazione, decisamente più green, grazie alla piantumazione di 20 alberi ad alto fusto e alla depavimentazione di una grande porzione di asfalto che farà spazio a una superficie drenante”.

I lavori, per un investimento complessivo di circa 1,8 milioni di euro, si concluderanno entro la fine del 2025.