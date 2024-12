“La notte dei tenori”, oggi a Palo del Colle

Nell’ambito di ”Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘24”, presso la Chiesa matrice di Santa Maria della Porta, si esibiranno i tenori Sokol Gjergji, Paolo Spagnuolo e Gianni Leccese, al pianoforte Mariacristina Buono

PALO DEL COLLE – Appuntamento a Palo del Colle , oggi, domenica 15 dicembre, con la settima edizione dell’ ”Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘24”, rassegna prodotta e organizzata dall’associazione “Angeli Eventi ETS” di Bitonto. Alle 19.30, all’esterno della Chiesa matrice di Santa Maria La Porta (piazzetta della Minerva), di scena infatti “La notte dei tenori”, serata inserita nelle attività natalizie “Natale sotto gli archi”. Sul palco i tenori Sokol Gjergji, Paolo Spagnuolo e Gianni Leccese, al pianoforte Mariacristina Buono. Ingresso libero.

La rassegna, apertasi il 19 dicembre scorso a Bitonto, si concluderà il 30 dicembre a Giovinazzo e si avvale del patrocinio della Città metropolitana di Bari, di “Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura), dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e patrocinio e contributo di Regione Puglia, Fondazione Puglia, Comune di Bitonto, Comune di Giovinazzo, Comune di Palo del Colle. In partnership con Centro C.U.T.A.M.C. Università degli studi di Bari, Primo Circolo Didattico “Nicola Fornelli” Bitonto, U.T.E. “Domenico Pastoressa” Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Giovinazzo, associazione culturale “Symposium” di Bitonto, Cooperativa sociale “Ulixes”. Partner logistici Cantine Coppola Gallipoli e il “Tarallino d’oro” di Palo del Colle. Media partner Bitonto Live, Palo Live e il magazine dell’area metropolitana di Bari “Primo Piano”.

Prossimi appuntamenti a Giovinazzo

(edizione natalizia)

28 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30)

Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo

“LUMINOSITY”

Il famoso pianista londinese Andrew McCormack in concerto per piano solo, esclusivo per Oltre Lirica, presenterà il suo ultimo lavoro discografico.Ingresso libero.

29 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30)

Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo

“IL GENIO ITALIANO: VERDI E PUCCINI DA CAMERA”, concerto per quartetto d’archi e pianoforte a quattro mani con i Cameristi di OltreLirica: Stefano Costantino Coccia (violino I), Vincenzo Tursi(violino II), Giorgia Desantis (viola), Roberto Chiapperino (violoncello), Giuseppe Taccogna (pianoforte) Yulia Moseychuk (pianoforte). Ingresso libero.

30 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30, fuori programma)

Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo

“LA NOTTE DEI TENORI”, con i tenori Paolo Spagnuolo, Gianni Leccese, Federico Buttazzo; con Ettore Papadia al pianoforte. Evento fuori programma. Ingresso a pagamento 10 euro.