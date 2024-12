BuBBles Revolution, il più grande show di Bolle di sapone a Bari

Il 6 gennaio, al TeatroTeam, un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia , un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite. Unica data in Puglia

BARI – Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 18.30, arriva al TeatroTeam di Bari la nuova tournée di BuBBles Revolution, l’emozionante show di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali e insigniti a New York dall’International Magician Society del Merlin Award, l’Oscar della Magia.

Reduce da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi torna in Italia per una tournée nazionale, in collaborazione con ItaliaShow srl, che in occasione dell’Epifania sarà per la prima volta a Bari per l’unica tappa in Puglia del tour italiano che toccherà anche Roma, Milano, Livorno, Mantova, Brescia e Varese.

“Quando porti la tua arte in 4 continenti ti senti cittadino del mondo, ma siamo sempre felici di esibirci in Italia, il paese da cui il nostro percorso è iniziato e dove il pubblico è più caloroso e affezionato a noi. Questa tournée ci porta ad attraversare l’Italia, da Sud a Nord, in sale molto grandi e prestigiose. L’occasione per portare la nostra arte anche in teatri dove non siamo mai stati e di proporre dove siamo già conosciuti diverse novità e sorprese”.

Sono ormai 15 anni che Marco è un artista professionista. “Sono sempre stato incuriosito dal mondo dello spettacolo, anche se inizialmente avevo intrapreso un percorso di studio piuttosto tradizionale finchè non è esploso in me il desiderio del palcoscenico. Sentivo di voler diventare un artista e intanto studiavo chimica all’Università – ricorda con emozione Marco Zoppi – Quando scoprii il mondo affascinante delle bolle di sapone misi i miei studi di chimica al servizio dello spettacolo, studiando una formula che mi consentisse di creare bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 portai in scena un primo spettacolo, tre anni dopo mi trovai sul palcoscenico di Gardaland e poi nei teatri di tutto il mondo. L’incontro con Rolanda mi ha reso ancora più internazionale e ha portato alla nascita di Bubbles Revolution che unisce l’incanto delle bolle con il fascino seduttivo dell’illusionismo moderno”.

L’esperienza delle bolle di sapone appartiene al vissuto di ciascuno di noi e forse è uno dei primi affascinanti misteri che catturano la nostra fantasia. La meravigliosa perfezione della rotondità, la fragilità impalpabile, l’evanescenza della bolla sono elementi che, nonostante l’evoluzione tecnologica e l’avvento del digitale che pervade ogni aspetto delle nostre vite, mantengono un fascino unico che, nelle mani di Marco e Rolanda, diventano ingredienti di un’opera artistica sublime. A metà tra scultori d’arte e giocolieri di creazioni fantastiche i due artisti conducono il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

“BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico. Bolle sempre più grandi che si fondono rivelandoci in quanti modi diversi è possibile giocare con queste creazioni oniriche.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, hanno proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti calcando, tra gli altri, i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Un successo planetario grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età e che, senza parole, raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.

Bari, TeatroTeam

Lunedì 6 gennaio, ore 18.30

UNICA DATA IN PUGLIA

BUBBLES REVOLUTION

di Marco Zoppi

con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite

produzione Bubbles Factory

direzione tecnica Paolo Jacobazzi

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

Teaser video www.youtube.com/watch?v=mIlvZTMsmL8

Info e biglietti su https://www.bubblesrevolution.com/tour