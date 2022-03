Ensemble Concentus porta in scena “L’Amor che move il Sole e l’altre Stelle” a Lecce

Domenica 27 marzo, al Teatro Paisiello, nuovo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina: uno spettacolo di Musica antica e letture dedicate a Dante Alighieri

LECCE – Domenica 27 marzo 2022, alle ore 11.00, secondo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina. Una matinée dedicata a Dante Alighieri nella quale, sul palco del Teatro Paisiello, l’Ensemble Concentus porterà in scena uno spettacolo di musica antica e letture dedicate al Sommo Poeta.

Al termine del concerto, nel rispetto delle normative anti-covid, un gustoso aperitivo da godersi in compagnia degli artisti.

Il programma accosta le lecture Dantis alla musica medievale, in un percorso diviso in due parti, la prima dedicata alla Commedia, la seconda ad altre opere del Poeta. Il tema è sempre l’Amore nella sua accezione più alta e nobile: dall’Amore Divino a quello per la donna, creatura angelica capace di guidare l’uomo in un cammino di elevazione morale e spirituale.

Nella prima parte, le letture tratte dalla Divina Commedia sono accostate a musiche legate ai personaggi che Dante incontra nel suo viaggio ultraterreno: brani che evocano il senso di smarrimento dell’uomo di fronte al peccato e ai crimini paragonati alle tenebre della notte, fino ad arrivare all’estasi dell’ultimo canto del Paradiso dove Dante si confronta con il mistero della Trinità. Nella seconda parte, dedicata all’amore per la donna, le opere di Dante saranno accompagnate dalla musica dei trovatori, tra cui Arnad Daniel considerato da Dante “Miglior fabbro del parlar materno”, e di altri autori che sono stati tra i massimi compositori del loro tempo.

Fondato da Maurizio Ria nel 1992, l’Ensemble Concentus, specializzato in musica antica, è formato da apprezzati musicisti che da molti anni sono presenti sulla scena musicale svolgendo un’intensa attività concertistica con formazioni che vanno dal Duo all’Orchestra Sinfonica, collaborando con numerose compagini specializzate in esecuzioni filologiche. L’Ensemble cura l’aspetto storico dei programmi presentati, offrendo al pubblico spettacoli con basi storiche e letterarie approfondite e con proposte musicali frutto di autonoma ricerca delle fonti antiche e rielaborazione delle stesse, attraverso un attento lavoro su strumenti copie fedeli di quelli antichi e di origine popolare o etnica.

L’Ensemble Concentus è formato da: Donato Chiarello (voce recitante), Vania Palumbo (canto, lyra e percussioni), Sara Valli (canto e organistrum), Gianluca Milanese (flauti a becco), Maurizio Ria (viella, chitarrino medievale), Andrea Cataldo (liuto).

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

