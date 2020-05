Elezioni regionali, Abaterusso (Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia): “Grazie all’on. Fornaro finalmente si fa chiarezza sulle elezioni regionali. Adesso basta con le fake news”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “Sono appena stato informato dall’on. Federico Fornaro, Capogruppo alla Camera di LeU, che a sua precisa domanda in Commissione Affari Costituzionali, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Achille Variati ha ribadito che il sistema elettorale delle regioni è di esclusiva competenza delle stesse. Si mette così un punto a un dibattito che va avanti da tempo e non trova fondamento alcuno dato che ogni eventuale modifica emendativa (vedi le liste bloccate) non ha ragione d’esistere.

A sentire tutte le ipotesi che stanno circolando, quindi, trovo che siamo ancora una volta di fronte a delle fake news costruite ad arte che non solo sono di per sé ridicole, ma contribuiscono a creare negli elettori solo confusione e incertezza“. Lo afferma in una nota Ernesto Abaterusso, Consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia.