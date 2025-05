Cristiano Godano in “Musica e parole” domani a Galatone

Al Teatro Comunale ultimo spettacolo della Stagione di Prosa 2025 “OPS! L’imprevisto diventa spettacolo”

GALATONE – È Cristiano Godano, cantautore, chitarrista e scrittore italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz l’ospite che chiude, al Teatro Comunale di Galatone, la Stagione di prosa “OPS! L’imprevisto diventa spettacolo”, con la direzione artistica di Mary Negro e Gabriele Polimento della cooperativa Ventinovenove e Giuseppe Bortone di Zero Nove Nove.

Venerdì 30 maggio alle 20.30 (biglietti: 13 euro, ridotto 10), l’artista porta in scena “Musica e parole” accompagnato dal giornalista Ennio Ciotta. Uno spettacolo in cui il musicista intreccia con il suo interlocutore una trama di parole strutturate secondo lo schema della domanda e della risposta, su temi inerenti alla sua attività di musicista, non solo dal punto di vista artistico artistiche, e su argomenti suggeriti dai suoi libri, “Nuotando nell’aria” e “Il suono della rabbia”.

Si spazia da riflessioni sui contesti sociali attuali alla situazione della musica ai tempi di internet. A questo blocco di sola conversazione si alternano le musiche suonate, che attingono a entrambi i repertori di Godano, ovvero quelli dei Marlene Kuntz e quelli del suo disco solista, con, a volte, l’esecuzione in aggiunta di cover di musicisti a lui cari.

A impreziosire la serata il live della cantautrice e chitarrista salentina Cristiana Verardo, che presenta il suo nuovo singolo “Amore e neve”.

“OPS! L’imprevisto diventa spettacolo”, la Stagione di prosa 2025 del Teatro Comunale di Galatone, è diretta dalla cooperativa Ventinovenove, vincitrice della manifestazione di interesse promossa dal Comune di Galatone, e da Zero Nove Nove in collaborazione con il Comune di Galatone e Puglia Culture e il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare e di Legacoop Puglia; la direzione artistica è affidata a Mary Negro e Gabriele Polimeno della cooperativa Ventinovenove e a Giuseppe Bortone di Zero Nove Nove.

OPS! propone un calendario di appuntamenti, che si arricchirà nei prossimi mesi, frutto della collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali del territorio. Non solo teatro di prosa ma anche musica, letteratura, incontri di formazione, dibattiti, laboratori, mostre ed esposizioni per una programmazione che, oltre alle sale del Teatro Comunale, si estende ad altri luoghi appartenenti alla comunità galatonese, come il giardino e l’atrio del Palazzo Marchesale e il centro storico e coinvolge un pubblico di tutte le età.

Il cartellone 2025 in particolare prende il nome dalla parola greca OPS che significa occhio ed è desinenza della parola Glaukopis, “Dea dai lucenti occhi di civetta”, riferita a Minerva-Atena, dea della sapienza e delle arti il cui animale totem è la civetta. Ma OPS! È anche l’errore inteso come l’imprevisto che scatena l’urgenza, l’innesco alla necessità di trovare la domanda giusta al momento giusto. È l’istante di consapevolezza antecedente un processo d’apprendimento dinamico in cui da ogni risposta ottenuta si genera un’ulteriore domanda che richiede a sua volta una risposta.

Info e prenotazioni: 353/4294041; 339/5745559; 329/3345515; daimon@29nove.com; www.29nove.com