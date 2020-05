Covid-19: l’Ordine Costantiniano Charity raddoppia donazioni alla Puglia con un contributo alla Asl di Foggia

S.A.R. Carlo di Borbone delle Due Sicilie: “abbiamo apprezzato il progetto delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale istituite presso le ASL pugliesi e ci siamo impegnati nel contribuire alla fornitura di apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti affetti da covid-19”

FOGGIA – “La ringrazio a nome dell’intera Asl per la sensibilità mostrata e per il contributo offerto in un momento di grande difficoltà legato all’emergenza che sta colpendo tutto il nostro Paese con un gesto che ci dà una spinta ad affrontare questo momento con maggiore fiducia” – si legge in una lettera firmata da Vito Piazzolla, Direttore Generale della Asl di Foggia, inviata all’Ordine Costantiniano Charity Onlus, uno dei più antichi ordini cavallereschi fondato dal Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie che, dopo Bari, ha fatto una seconda donazione di 15mila euro all’Azienda sanitaria foggiana. “Il contributo offerto – conclude il D.G. – potrà darci un prezioso ausilio nell’acquisto di apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti o di altre utili alle Unità Speciali di continuità assistenziale, che potremo insieme individuare che possano essere le più utili al trattamento sanitario dei pazienti affetti dal virus Covid-19“.

“Nel corso della raccolta fondi che ho deciso di lanciare tramite l’Ordine Costantiniano Charity Onlus sulla piattaforma http://constantinianorder.charity ci siamo orientati verso i territori ove maggiore risultava l’urgenza nell’intervenire contro il diffondersi del covid-19” – spiega Carlo di Borbone delle Due Sicilie. “Con l’evoluzione della pandemia la nostra attenzione, in questa Fase 2, è rivolta a tutti quei progetti che consentono l’alleggerimento della pressione sugli ospedali anche in via indiretta – aggiunge il Capo della Real Casa di Borbone – “in particolare abbiamo apprezzato il progetto delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) istituite presso le ASL pugliesi che mirano a sviluppare l’assistenza domiciliare a favore di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero con un servizio di “Pronto Soccorso a Domicilio” attuato in tempi celeri e da parte di personale altamente qualificato. Per questo ci siamo impegnati nel contribuire alla fornitura di apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti affetti da covid-19 in dotazione alle USCA della ASL di Foggia, per aiutare allo sviluppo e sostegno di questo importante servizio“.

“Desidero esprimerLe il mio sincero apprezzamento per la pregevole iniziativa da Lei promossa” – si legge in una nota di ringraziamento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che aggiunge – “accolgo con profonda gratitudine, a nome di tutta la comunità pugliese, il generoso sostegno che sarà offerto alle aziende sanitarie locali di Bari e di Foggia da Lei individuate quali beneficiarie delle prossime donazioni“.