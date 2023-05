Coronavirus Puglia, i dati del periodo 12-18 maggio 2023

902 casi positivi rilevati su 17.745 test di una settimana e 13 decessi. 103 le persone ricoverate

REGIONE – Le ultime notizie da Puglianews24.eu sull’andamento dei contagi Covid 19 in Regione e gli aggiornamenti di oggi venerdì 19 maggio 2023.Ricordiamo che a partire da venerdì 31 marzo 2023 la Regione Puglia ha interrotto la pubblicazione del bollettino giornaliero con i dati epidemiologici relativi al Covid-19. Pertanto procederemo settimanalmente alla pubblicazione dei dati nella giornata di venerdì.

Nella settimana dal 12 al 18 maggio 2023 in Puglia si sono registrati in totale 902 nuovi casi di Coronavirus su 17.745 tamponi eseguiti con una incidenza del 5,1% (la scorsa settimana 5,7%).

1.695 sono gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento): 96(-27) le persone ricoverate in area non critica, 7(+1) in terapia intensiva e 1.592 (-28) in isolamento.Si sono verificati 13 decessi. Complessivamente sono 9.786 le persone decedute; 1.627.645(+943 le persone guarite)

I casi totali positivi Covid in Puglia sono 1.639.126, così suddivisi: 525.214 ( +212 ) nella Provincia di Bari;

) nella Provincia di Bari; 136.666 ( +53 ) nella Provincia di Bat;

) nella Provincia di Bat; 156.988 ( +112 ) nella Provincia di Brindisi;

) nella Provincia di Brindisi; 227.503 ( +126 ) nella Provincia di Foggia;

) nella Provincia di Foggia; 349.274 ( +216 ) nella Provincia di Lecce;

) nella Provincia di Lecce; 220.715 ( +159 ) nella Provincia di Taranto;

) nella Provincia di Taranto; 17.318 ( +15 ) attribuiti a residenti fuori regione;

) attribuiti a residenti fuori regione; 5.448 (+9) provincia in definizione

Secondo la rilevazione del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia, in data 16 maggio 2023 è 1,7% , in Italia 0,9%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia è del 3,7%,in Italia del 3,7%.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti in data 17 maggio è 23. In Italia tale indicatore è 25.