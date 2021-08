Il bollettino di lunedì 23 agosto 2021: salgono a 4.631 i casi positivi al Covid-19 in regione, nessun decesso

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per lunedì 23 agosto 2021. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia sulla base degli ultimi dati comunicati quindi gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 7.286 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 144 casi positivi: 26 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 53 in provincia di Foggia, 46 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, nessuno caso di residenti fuori regione, 8 in via di definizione.

Nessun decesso registrato.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.176.951 test.

250.316 sono i pazienti guariti.

4.631 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.316, così suddivisi:

96.919 nella Provincia di Bari;

27.039 nella Provincia di Bat;

20.697 nella Provincia di Brindisi;

46.201 nella Provincia di Foggia;

29.180 nella Provincia di Lecce;

40.219 nella Provincia di Taranto;

942 attribuiti a residenti fuori regione;

435 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA AL 22 AGOSTO

Andiamo a vedere le ultime informazioni sulla campagna vaccinale secondo quanto riferito dal Portale Regione Puglia. L’aggiornamento vaccini Covid è fermo al 14 agosto 2021.