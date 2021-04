Coronavirus Puglia, dati del giorno 18 aprile 2021

Il bollettino di domenica 18 aprile 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 51.515 i casi positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per domenica 18 aprile 2021. In attesa di andare a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia, facciamo il punto della situazione quindi spazio alle notizie sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 12.935 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.525 casi positivi: 566 in provincia di Bari, 146 in provincia di Brindisi, 205 nella provincia BAT, 199 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 243 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 11 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati complessivamente 2.074.260 test.

162.017 sono i pazienti guariti .

. 51.515 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 218.953 così suddivisi: