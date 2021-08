Coronavirus in Puglia, dati del giorno 17 agosto 2021

Il bollettino di martedì 17 agosto 2021: in attesa dell’aggiornamento sono 4.235 i casi positivi al Covid-19 in regione

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per martedì 17 agosto 2021. In attesa di andare a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia sulla base degli ultimi dati comunicati, facciamo il punto della situazione, quindi gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 5.905 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 103 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 31 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Non si sono registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.085.424 test.

248.868 sono i pazienti guariti.

4.235 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 259.785, così suddivisi:

96.566 nella Provincia di Bari;

26.572 nella Provincia di Bat;

20.531 nella Provincia di Brindisi;

45.968 nella Provincia di Foggia;

28.687 nella Provincia di Lecce;

40.108 nella Provincia di Taranto;

917 attribuiti a residenti fuori regione;

436 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA AL 16 AGOSTO

Andiamo a vedere le ultime informazioni sulla campagna vaccinale secondo quanto riferito dal Portale Regione Puglia. L’aggiornamento vaccini Covid è fermo al 14 agosto 2021.