Il bollettino di sabato 16 ottobre 2021: salgono a 2.170 i casi positivi al Covid-19 in regione, nessun decesso

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in Regione per sabato 16 ottobre 2021. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino della giornata a cura della Regione Puglia sulla base degli ultimi dati comunicati quindi gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale.

In Puglia, sono stati registrati 21.315 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registrati 134 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 25 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 2 casi di residente fuori regione, nessuno in via di definizione. 261.382 persone guarite.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 270.367, così suddivisi:

99.022 nella Provincia di Bari;

28.288 nella Provincia di Bat;

21.420 nella Provincia di Brindisi;

47.630 nella Provincia di Foggia;

31.478 nella Provincia di Lecce;

41.052 nella Provincia di Taranto;

994 attribuiti a residenti fuori regione;

483 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE IN PUGLIA AL 15 OTTOBRE

Andiamo a vedere le ultime informazioni sulla campagna vaccinale secondo quanto riferito dal Portale Regione Puglia. Sono 5.944.398 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 del 15 ottobre 2021 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’ 86.5 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.874.674).

ASL BARI

Vaccinati con prima dose al 90%, completamente vaccinati a quota 86%. Vanno sempre più consolidandosi le percentuali di copertura garantite dalla campagna vaccinale anti-Covid ai residenti over 12 dell’Area Metropolitana di Bari. Intanto, le quasi 3.900 dosi inoculate nelle ultime 24 ore hanno fatto salire il computo complessivo delle somministrazioni a 1 milione e 933.064 iniezioni, tra prime, seconde e terze dosi.

Proprio il target di popolazione over 60, per il quale è appena partita la campagna con terza dose aggiuntiva, risulta già oggi vaccinato al 97% con prima dose e al 95% con ciclo completo, con un dato elevatissimo registrato tra i 70-79enni: il 99% ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 97% è completamente vaccinato. Decisamente alto anche il risultato raggiunto nella fascia 50-59 anni, con il 90% di residenti con ciclo completato, così come è elevata l’adesione dei giovanissimi tra 12 e 19 anni: quasi 8 su 10 (79%) hanno portato a termine la vaccinazione.

Rispetto ai territori, 27 comuni sui 41 dell’Area Metropolitana di Bari hanno già raggiunto il 90% di over 12 vaccinati con almeno la prima dose, e in 16 si attestano all’87% di residenti completamente vaccinati. Fra i comuni più vaccinati spiccano la città di Bari, col 91% di residenti over 12 “coperti” con prima dose e l’88% con ciclo completo, e Noci e Putignano, dove il 90% dei residenti ha ultimato la schedula vaccinale.

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II BARI

Ieri all’Istituto Tumori di Bari somministrate 56 terze dosi per altrettanti pazienti onco-ematologici. Le sedute di vaccino per i pazienti dell’oncologico barese riprenderanno lunedì

ASL BRINDISI

Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 14 ottobre 2021 sono state somministrate 585.566 dosi di vaccino, di cui 310.680 prime dosi, 273.326 seconde dosi e 1.560 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.098,8 dosi per giornata di vaccinazione.

ASL BT

I dati della Asl BT saranno aggiornati prossimamente.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 863.886 dosi. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’86,4% delle persone di età superiore a 12 anni; hanno ricevuto la seconda dose il 73,3% degli over 12. Hanno ricevuto la terza dose 1.312 persone. Somministrate anche 25.692 prime dosi e 18.404 seconde dosi a persone residenti fuori provincia. I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 158.346 dosi di cui 19.332 a domicilio.

ASL LECCE

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.141.686 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 579.095 prime dosi, 537.760 seconde dosi, 21.330 monodose e 3.501 terze dosi. Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 86.905 sono state somministrate nella fascia 12-19, 116.331 nella fascia 20-29, 120.579 nella fascia 30-39, 173.299 nella fascia 40-49, 193.468 nella fascia 50-59, 175.615 nella fascia 60-69, 156.032 nella fascia 70-79, 96.906 nella fascia 80-89, 22.551 negli over 90.

Prosegue la campagna di vaccinazione con 2578 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra Hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale.

ASL TARANTO

Continua la campagna vaccinale in provincia di Taranto: La percentuale dei residenti (maggiori di 12 anni) vaccinati con almeno una dose ha superato l’83%. Nel capoluogo, è vaccinato con almeno una dose l’83,9% dei residenti maggiori di 12 anni; sul versante orientale, a Manduria l’81%, Avetrana l’85,7%, Fragagnano l’82%, Lizzano l’80,7%, Maruggio il 79,1%, Sava l’80,4% e Torricella il 78,5%; nel distretto di Grottaglie, nella città delle ceramiche è pari all’84,6% degli over12 vaccinato, a Carosino la percentuale è dell’83,2%, Faggiano l’83,5%, Leporano 80,9%, Monteiasi 85,6%, Montemesola e Monteparano 84,1%, Pulsano 81,2%, Roccaforzata 85,5%, San Giorgio Ionico 82,9% e San Marzano di San Giuseppe 84%. Nella zona occidentale, invece, a Castellaneta raggiunge l’81,5%, Ginosa 79,3%, Laterza 86,7%, Palagianello 84,1%; a Massafra l’84,2%, Mottola 83%, Palagiano 82,3% e Statte 85,6%. A Martina Franca, infine, risultano vaccinati l’83,9% dei residenti con età maggiore di 12 anni, mentre a Crispiano l’86,5%. Procedono anche le operazioni per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid per i soggetti fragili, come previsto dalla circolare regionale del 15 settembre. Negli ospedali di Taranto e provincia, i pazienti contattati direttamente dalle strutture di riferimento, vengono vaccinati per garantire loro maggiore sicurezza.

Segue la riorganizzazione delle aperture degli hub vaccinali, ai quali si potrà accedere tramite prenotazione, con i seguenti orari: nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo, lunedì 18 e venerdì 22 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, martedì 19 e giovedì 21 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso mercoledì 20 ottobre; mentre quello presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà attivo martedì 19 e giovedì 21 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, mercoledì 20 dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 18 e venerdì 22 ottobre.

In provincia, aperture di mattina e operativo per tre giorni l’hub di Grottaglie, lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22 ottobre dalle 9.00 alle 14.00; per due giorni per gli hub di Manduria, martedì 19 e giovedì 21 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, Massafra, mercoledì 20 dalle 9.00 alle 16.00 e venerdì 22 ottobre dalle 9.00 alle 14.00 e Ginosa, operativo martedì 19 e venerdì 22 ottobre dalle 9.00 alle 14.00. Un solo giorno di apertura per Martina Franca, giovedì 21 ottobre dalle 9.00 alle 14.00. Tutti i centri saranno chiusi sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Il bollettino sarà nuovamente aggiornato da lunedì 18 ottobre 2021