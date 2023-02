Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 1 febbraio 2023

242 casi positivi rilevati su 4.298 test giornalieri. Cinque decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sull’andamento dei contagi Covid 19 in Regione con gli aggiornamenti di oggi mercoledì 1 febbraio 2023. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia.

Sono stati effettuati 4.298 test giornalieri per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 242 casi positivi con una incidenza di 5,6% (ieri 4,9%).

I nuovi casi sono così distribuiti:85 in provincia di Bari,14 in Provincia di Bat, 15 in provincia di Brindisi,28 in provincia di Foggia,67 in provincia di Lecce,26 in provincia di Taranto,6 residenti fuori regione,1 provincia in via di definizione.

15.185(-42) sono gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento), 222(+2) le persone ricoverate in area non critica e 10(+1) in terapia intensiva. Si sono verificati 5 decessi.

Complessivamente sono 9.564 le persone decedute; 1.596.401(+ 279) le persone guarite;13.691.022 i test eseguiti.

I casi totali positivi Covid in Puglia sono 1.621.150, così suddivisi:

519.050 nella Provincia di Bari;

135.744 nella Provincia di Bat;

155.179 nella Provincia di Brindisi;

225.559 nella Provincia di Foggia;

344.900 nella Provincia di Lecce;

218.240 nella Provincia di Taranto;

17.101 attribuiti a residenti fuori regione;

5.377 provincia in definizione

Secondo la rilevazione settimanale del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia, in data 26 gennaio 2023 è 2,7% (la scorsa settimana 1,9%), in Italia 2,1%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia è di 7,8% (venerdì scorso 8,5%) in Italia del 6,4%.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti in data 26 gennaio è 66,6 (il 19 gennaio era 112,5). In Italia tale indicatore è 65 (una settimana fa era 88).