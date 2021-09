Convegno Anfad a Trani

Appuntamento sabato 18 settembre alle ore 17.30 presso il POLO MUSEALE DIOCESANO – Fondazione SECA – di Trani

TRANI – L’associazione ANFAD (associazione nazionale figli adottivi), di cui la referente per la Puglia è la Dott.ssa Salima Greca, organizza in collaborazione con la Città di Trani un convegno in materia di adozione nel corso del quale sarà presentato il libro dell’autore Manuel Antonio Bragonzi dal titolo “per sempre”, il racconto di vita di un bambino che, attraverso la sofferenza, scopre la Bellezza nell’adozione.

L’appuntamento è per sabato 18 settembre, alle 17.30, presso la splendida cornice del POLO MUSEALE DIOCESANO – Fondazione SECA – di Trani in Piazza Duomo.

Il romanzo è la seconda fatica letteraria di Manuel Antonio Bragonzi, regista e sceneggiatore milanese di origini cilene, adottato a 8 anni dopo un trascorso burrascoso e che ha dell’incredibile, già autore de ” il bambino invisibile “, racconto autobiografico di un moderno mowgli sopravvissuto per tre anni solo in un bosco.

“Manuel è speciale, la sua storia è unica, straordinaria. Forte e fragile, bella e dolorosa ma profonda…

Come quella delle persone rare, quelle che fanno la differenza nel Mondo.

Questo libro è una rivelazione.

Un tuffo al cuore, un trampolino da cui ci si solleva più forti e meno soli.

Una carezza dell’Universo che ti rende giustizia.

Ritrovarsi nelle considerazioni sulla Vita, sulla maniera di vivere il dolore, sulla consapevolezza di essere profondi in una maniera bella, forte e potente, ritrovarsi nella resilienza, nel significato autentico da attribuire a quanto di non ordinario abbiamo, è una liberazione da quella sensazione di inadeguatezza e di diversità rispetto al contesto ordinario.

Perché la parte più intima di noi non si può condannare ma condivisa con chi soltanto può comprenderla, questo si.” si legge in un post della referente di ANFAD PUGLIA, la Dott. ssa Salima Greca, in ordine al libro di Manuel.

Dialogheranno con l’autore la Dott.ssa Caterina Calamo, psicologa specializzata in storie di affido e adozione ed il Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Bari, Maria Vurchio.

Interverranno peraltro la Dott.ssa Loredana Tarricone, psicologa e responsabile del Consultorio di Barletta, la Dott.ssa Sonia Agostini Croce, volontaria del comitato unief di bari e referente per la bat, il Sindaco Avv. Amedeo Bottaro e gli assessori Zitoli e Martello del Comune di Trani.

Si parlerà di Adozione, abbandono, resilienza e forza.

“Sono emozionata, orgogliosa e felice di invitare la Comunità tutta a partecipare al convegno in materia di adozione che in qualità di referente di ANFAD Puglia ho organizzato per il giorno 18 Settembre, sabato, alle ore 17.30 presso il Polo museale diocesano di Trani.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il secondo libro dell’autore Manuel Antonio Bragonzi , fondatore di ANFAD – Associazione Nazionale Figli Adottivi , dal titolo ” Per sempre “, una storia di amore, adozione e resilienza, un invito a guardare alla bellezza nel dolore, godendone.

Ringrazio il Cavalier Pagano per l’ospitalità presso la sua bellissima fondazione e ringrazio

di vero cuore il Sindaco della Citta di Trani, Avv. Amedeo Bottaro per la stima e la fiducia accordatami nel realizzare, in collaborazione con il Comune, questa iniziativa che, sono certa, renderà lustro alla Puglia e alla nostra splendida Città.” si legge nelle parole di Salima, aggiungendo

“Ho creduto immediatamente nella missione di ANFAD e con gioia posso dire finalmente che un sogno sta per avverarsi: un convegno in materia di adozione, percorso di cui mi sento ambasciatrice, nella mia Puglia, ai piedi della nostra iconica Cattedrale.

Desidero dar seguito a questa iniziativa con un piano di interventi che rendano possibile educare la società a quello che realmente è adozione, un istituto che legittima il rapporto tra genitori e figli, con le sue criticità e punti di forza, nella consapevolezza di un bagaglio esperienziale che al contempo ci rende dotati di una grande profondità d’animo“.