Continuano i webinar di prevenzione dell’OdV Dico NO alla droga Puglia

I volontari non si fermano con l’informazione riguardo le sostanze stupefacenti

BARI – Lunedì 11 Maggio alle ore 18.00 si terrà il webinar gratuito intitolato “Droghe: quello che devi sapere” dai volontari dell’organizzazione di volontariato Dico NO alla droga Puglia, da anni in azione per la prevenzione.

Ne discuteranno il Presidente dell’associazione, l’Avvocato Barbara Fortunato, il Vicepresidente Pierpaolo Ramondetta, il Dott. Antonio Lorusso medico esperto in tossicologia e il Papà Giampietro della Fondazione pesciolinorosso.org.

Lo scopo di queste attività è proprio quello di far conoscere i vedi fatti e le corrette informazione relativamente all’utilizzo di droghe, senza però farne un discorso moralistico o intimidatorio. I volontari infatti vogliono arrivare ai ragazzi prima che lo facciano le sostanze o lo spacciatore, così che coscienti delle reali conseguenze, possono prendere decisioni più sane e razionali.

Da più di 10 anni ormai i volontari incontrano i giovani, i genitori, gli insegnanti e migliaia di cittadini pugliesi per raccontargli e informarli correttamente sulle reali conseguenze di alcol e ogni tipo di sostanza. Lo hanno fatto con conferenze nelle scuole, convegni nelle sale comunali, eventi sportivi, stand informativi e tante altre iniziative.

I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, per questo oltre a discutere dell’argomento, daranno la possibilità di visionare dei video che vanno a smentire le “classiche bugie” sulle droghe e renderanno disponibili dei materiali gratuiti per educatori e insegnanti.

Tutto questo per continuare a creare una società libera da stupefacenti, in quanto, come sostiene sempre il presidente dell’associazione, “Noi siamo stupefacenti di nostro!”

L’iscrizione è gratuita e verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta.