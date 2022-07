“CivuoleunPAESE”, al via a Leverano la settima edizione

Presso il Chiostro Convento S. Maria delle Grazie dal 7 al 9 luglio la “Festa di Musica, Abbracci e Cose Belle” , che con il claim #unmondodacostruire vuole indicare la ripresa artistica e sociale dopo l’emergenza sanitaria

LEVERANO (LE) – Al via oggi, giovedì 7 luglio, la settima edizione di civuoleunPAESE, la rassegna musicale che fino a sabato 9 luglio ospita nello storico Chiostro del Convento S. Maria Delle Grazie alcuni tra gli artisti più importanti della nuova scena musicale italiana. Il primo protagonista dei tre giorni di musica dal vivo è il rapper marchigiano CLAVER GOLD – per l’unica data in Puglia – che sarà preceduto sul palco dal giovanissimo IBISCO.

Si inizia alle 22:00 con il cantautore bolognese IBISCO, reduce dal successo del suo ultimo album “Nowhere Emilia” che lo ha visto collaborare con Cosmo nel singolo “Darkamore”. IBISCO canta le travagliate dipendenze, sogna Manchester, Berlino, Dalla e i Joy Division; osserva da una macchina i campi della pianura padana che lo costringono a guardarsi dentro e spogliarsi da ogni pregiudizio nei confronti di qualsiasi travagliata dipendenza. Le sonorità agiscono per sottrazione con l’incalzante suono delle chitarre post-punk.

A seguire l’atteso live di CLAVER GOLD, tra le voci più seguite e innovative del nuovo hip hop italiano. L’artista, che ha da poco annunciato l’uscita del suo nuovo album “Questo non è un cane” disponibile dal prossimo 16 settembre, salirà sul palco per un concerto speciale, unico in Puglia. Classe 1986, Claver Gold (all’anagrafe Daycol Orsini) nasce in un quartiere popolare di Ascoli Piceno; scopre presto il writing e le peggiori vernici da marker, per poi dedicarsi anima e voce al rap, dalle battle di freestyle ai primi album. La particolarità della sua scrittura comincia a emergere sin dai suoi primi lavori come “Tarassaco Piscialetto” e “Patate e Cipolle”; lirica e poetica lo contraddistinguono, elementi che riescono a stringere un forte legame empatico con l’ascoltatore grazie ai testi ricchi di immagini e a storytelling dettagliati e passionali. Nel 2017 esce il settimo album in studio “Requiem”, un disco ampio contenente numerosi featuring con i più importanti nomi del rap italiano (Rancore, Ghemon, Egreen, Murubutu, Fabri Fibra).

Il programma del Festival continua venerdì 8 luglio con i BNKR44, sette artisti che differiscono dal classico gruppo musicale in quanto non cantano e suonano tutti insieme ma funzionano come un collettivo, che saranno preceduti dalla talentuosa CHIAMAMIFARO, progetto della ventenne Angelica Gori che ha conquistato la copertina di Indie Italia con il suo ultimo singolo, “Pioggia di CBD” – uscito il 25 febbraio per Columbia Records/Nigiri. Sabato 9 luglio, per l’ultima serata è in programma il live di N.A.I.P, acronimo di “Nessun artista in particolare”, artista rivelazione di X Factor e delle band GIALLORENZO e FUERA.

Il Festival – ideato e organizzato dall’Associazione The Factory e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia e dal Comune di Leverano – per il settimo anno si trasforma in “Festa di Musica, Abbracci e Cose Belle” e con il claim #unmondodacostruire vuole rappresentare una ripresa artistica e sociale dopo il difficile periodo causato dall’emergenza sanitaria.Il Festival rientra in una più ampia rassegna culturale iniziata a maggio, che si concluderà, sempre a Leverano, il prossimo autunno.

L’ingresso per ciascun giorno di Festival è di €15,00 + prevendita. Abbonamento tre giorni €30,00+ prevendita.

