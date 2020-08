Castellana Grotte, situazione covid-19 sul territorio

CASTELLANA GROTTE (BA) – Definitivamente guariti i due coniugi risultati positivi al Covid-19 residenti nel Comune di Castellana Grotte ma da tempo domiciliati presso una contrada della vicina città di Monopoli. Tra i primi a ricevere la tanto attesa notizia il Sindaco di Castellana Grotte. L’ufficio di Prevenzione dell’ASL Bari ha provveduto ad effettuare i due tamponi per accertare la definitiva negatività al Covid-19 della coppia in isolamento domiciliare dai primi giorni di agosto 2020.

Al momento nel comune di Castellana Grotte risulta attualmente positivo un solo cittadino originario di Castellana Grotte ma che da tempo vive e lavora in Spagna. Quest’ultimo, appena giunto in Puglia per ricongiungersi con la famiglia, si è volontariamente sottoposto ad isolamento e al tampone nasofaringeo risultando positivo. Le sue condizioni di salute sono buone e continua il suo isolamento domiciliare.

Il Sindaco sta personalmente seguendo l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con il dipartimento di prevenzione dell’ASL di Bari.

In caso di necessità cittadini possono contattare il COC e la Polizia Locale al numero 080/4965014 per ragioni legate alla pubblica sicurezza e per l’accesso ai servizi offerti dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile nei confronti della cittadinanza.