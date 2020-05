Castellana Grotte, prosegue SOS Spesa

Oltre 300 le persone assistite, prosegue la gara di solidarietà tra i cittadini

CASTELLANA GROTTE (BA) – Prosegue senza sosta il progetto SOS Spesa di Castellana Grotte, una vera e propria gara di solidarietà tra cittadini per rispondere con beni di prima necessità alle difficoltà delle famiglie castellanesi in questo momento duro per l’economia del paese. Attualmente sono 117 i nuclei familiari assistiti, l’equivalente di oltre 300 persone. Settimanalmente i cittadini vengono informati sull’andamento della raccolta e sulle necessità più impellenti per l’approvvigionamento dei magazzini.

Attualmente c’è necessità soprattutto di latte, tonno e carne scatola, legumi sia secchi che precotti, caffè, farina, zucchero, biscotti e prodotti per l’igiene personale. Pasta e sugo di pomodoro sono già in scorta abbondante nel punto di smistamento. Nel corso dell’ultima settimana sono arrivate donazioni anche dall’Associazione Atletica Freedogs, che ha donato direttamente beni di prima necessità e da tutti i frantoi di Castellana Grotte, che, inseriti nella rete dell’associazione nazionale Città dell’Olio, hanno donato olio extravergine d’oliva prodotto in loco.

L’attività viene svolta instancabilmente in favore delle famiglie in difficoltà, e si basa sulla distribuzione di generi alimentari raccolti presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa SOS Spesa la cui lista è pubblicata sul sito web www.comune.castellanagrotte.ba.it. Le donazioni spontanee di beni di prima necessità, depositati negli appositi carrelli dei negozi aderenti al progetto, stanno portando sollievo a molte famiglie in condizione di fragilità economica in questo momento delicato per moltissimi cittadini. Un’attività di solidarietà sociale realizzata dal Comune di Castellana Grotte grazie al prezioso supporto della Caritas di Zona Pastorale di Castellana Grotte, dell’AVPA – Associazione Volontari Pubblica Assistenza, della Croce Rossa Italiana – Comitato Bassa Murgia, e dalla Organizzazione di Volontariato Noi Per.

Tantissimi i prodotti raccolti sino ad ora grazie alla preziosa collaborazione di esercenti, di molte aziende castellanesi e associazioni locali che continuano a lavorare e donare.

Chiunque stia attraversando un momento di difficoltà, non abbia timore di contattare a mezzo mail il COC scrivendo all’indirizzo coc@comune.castellanagrotte.ba.it ed indicando un recapito telefonico a cui poter essere rintracciati. Oppure chiami il numero 080 4965014 indicando generalità e recapito telefonico. L’assistente sociale del comune di Castellana Grotte avrà cura di ricontattarvi.

Parallelamente alla raccolta beni di prima necessità, è stata attivata una raccolta fondi attraverso il conto corrente dedicato IT92 N084 6941 4400 0000 0036 220 – intestato a Pubblica Assistenza AVPA – per far fronte alle necessità più urgenti dei cittadini in difficoltà.