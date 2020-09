Castellana Grotte, contributi libri di testo A.S. 2020/2021: nuovo avviso pubblico straordinario

CASTELLANA GROTTE (BA) – Il Comune di Castellana Grotte – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali – informa che la Regione Puglia, con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 83 del 09 settembre 2020, ha adottato l’AVVISO PUBBLICO STRAORDINARIO per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e/o sussidi didattici per a. s. 2020/2021 (ex Legge 448/1998 – L.R. n.31/2009) RIVOLTO AGLI STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA REGIONE CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZA DI ACCESSO AL BENEFICIO DI CUI AL PRECEDENTE AVVISO pubblicato sul BURP n.61 del 30.04.2020.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Avviso straordinario Libri di testo a.s. 2020/2021 a partire dalle ore 10:00 del giorno 10 settembre alle ore 14:00 del 30 settembre 2020.

Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti nel nostro Comune che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità al momento di presentazione dell’Istanza, non potrà essere superiore a € 10.632,94.

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk, al numero di telefono 080/8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00), scrivendo alla e-mail: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat on line, per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze.

L’Avviso pubblico è disponibile nella sezione NEWS della Home page del sito istituzionale dell’Ente consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it