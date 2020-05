Brindisi: Consiglio Comunale in videoconferenza il 21 e 27 Maggio 2020

BRINDISI – Il Presidente del Consiglio comunale di Brindisi Giuseppe Cellie ha convocato in videoconferenza il prossimo consiglio comunale il 21 maggio ed il 27 maggio alle ore 9.30. Il consiglio sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Brindisi e condiviso sul sito del Comune www.comune.brindisi.it e sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Brindisi. Di seguito l’ordine dei lavori della prima parte che si terrà il 21 maggio.

ARGOMENTI

Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale;

1. Accertamento della conformità urbanistica ex art. 3 del DPR 383/1994 mediante Conferenza

dei Servizi semplificata attivata dal Provveditorato alle OO.PP. della Puglia per

l’Installazione di monoblocco prefabbricato presso la banchina di Costa Morena EST per

controlli security crociere – Progetto definitivo proposto da AdSP_MAM. Determinazioni;

(Proposta n. 51)

2. Nuovo raccordo ferroviario tra la zona retro portuale di Costa Morena e l’innesto alla linea

RFI. Approvazione scherma di convenzione tra A.C. e RFI; (Proposta n. 65)

3. Esame e approvazione schema di convenzione con ENAC e Aeroporti di Puglia per la

realizzazione di opere di adeguamento infrastruttura di volo e relativi AVL RWY 13/31;

(Proposta n. 71)

4. Approvazione protocollo con la società Marinedi srl, nel contesto della gestione della

società Bocche di Puglia s.p.a..; (Proposta n. 63)

5. ADEGUAMENTO STATUTO COMUNALE. APPROVAZIONE; (Proposta n. 40)

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’Art. 194 comma 1 lett. a), del D. Lgs. n.

267 del 18.08.2000, derivanti da Sentenze esecutive. Importo complessivo euro 13.625,47;

(Proposta n. 49)

7. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 – comma 1 lett. a) -D.Lgs.

267/00, per euro 11.379,66. Creditore Edilsavi Srl; (Proposta n. 53)

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 – comma 1 lett. a), del D.Lgs

267/00. Euro 7.268,15; (Proposta n. 54)

9. Riconoscimento debito fuori bilancio di Euro 3.569,71, art. 194 comma 1, lett. e), del D.

Lgs. n.267/2000; creditore: S.E.M.E.S. s.r.l.; (Proposta n. 55)

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio MPS riveniente da maggiore utilizzo dell’anticipazione

di cassa , ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. Importo

complessivo euro 13.845,16.; (Proposta n. 64)