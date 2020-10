Bitonto, S. E. Mons. Giuseppe Satriano, nuovo Arcivescovo di Bari

REGIONE – “Porgo il saluto dell’intera comunità pugliese a S. E. Mons. Giuseppe Satriano, nuovo Arcivescovo di Bari e Bitonto. A lui giungano i più fervidi auguri per l’importante e delicato Ministero e la piena disponibilità a collaborare in questo difficile momento storico per la vita sociale ed economica del nostro Paese”.

Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, commentando la nomina del nuovo Vescovo della diocesi di Bari-Bitonto, Mons. Giuseppe Satriano.

“Colgo l’occasione – ha proseguito Emiliano – per ringraziare e salutare Mons. Cacucci che per vent’anni ha svolto un intenso e saggio lavoro alla guida della Diocesi. La sua opera ha favorito la crescita culturale e sociale della città. È stato sempre impegnato sui temi del lavoro, della legalità, dell’accoglienza, promuovendo la cultura della pace, della solidarietà e dell’integrazione sociale. Un uomo di infinito spessore morale ed intellettuale che è stato riferimento importante non solo per la chiesa di Bari ma per l’intera comunità pugliese”.