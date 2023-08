“Bitonto Blues Festival 2023”, dal 31 agosto al 3 settembre è di scena la musica di qualità

Tante novità e musicisti di spicco alla decima edizione dal titolo “Xrossroads”: 4 serate di concerti gratuiti in altrettante location diverse

BITONTO – Dal 31 agosto al 3 settembre 2023, nei “Giardini Pensili” dell’ex Seminario Vescovile di Bitonto, in piazza Roma a Mariotto, in piazza Cavour a Bitonto e infine sullo storico palco di piazza Cattedrale, nel cuore della città degli ulivi si svolgerà il “Bitonto Blues Festival 2023”.

“Xrossroads” è il titolo della decima edizione del Festiaval, una sorta di crocevia tra la musica di qualità e il grande impegno decennale dell’ideatore e organizzatore Beppe Granieri che anche questa volta ha messo a punto un interessante cartellone ricco di artisti eccellenti. Quattro imperdibili serate che avranno altrettante location diverse per accendere i riflettori sull’inconfondibile sound che affascina da sempre tanti appassionati.

Di rilievo, come sempre, il cast artistico che vede musicisti provenienti da tutta l’Italia: Mandolin Blues & River Blonde, Mario Insenga & Dr. Sunflower Jugband, Southern Weath, Antonio Gambacorta Blues Trio, Enzo Tropepe, Maurizio Pugno Sacromud Project. Presenta lo storico conduttore del festival, Pierluigi Morizio. Tutti i concerti (start ore 21) sono gratuiti e visibili in diretta streaming sulla pagina Facebook del BITONTO BLUES FESTIVAL.

Il BBF 2023 è un successo personale dell’ideatore e patron Beppe Granieri che ha impegnato ogni risorsa per mandare in porto questa edizione pur tra mille difficoltà, tanto da aver voluto con autoironia citare il grande chitarrista blues Robert Johnson: <<E’ colui che secondo la leggenda incontrò il demonio a un crocevia e gli vendette l’anima per ricevere in cambio la sua diabolica abilità nel suonare lo strumento e inventare la sua musica che generò il brano “Crossroads – Incrocio”. Quel famoso pezzo di Johnson è poi diventato il titolo “Xrossroads” dell’evento di quest’anno per sottolineare la decima impresa organizzativa che mi auguro – conclude il direttore artistico Granieri – possa incontrare il favore del pubblico come lo sono state le precedenti edizioni>>.

La prima serata, in programma giovedì 31 agosto nei Giardini Pensili di Bitonto, sarà affidata al gruppo campano dei Mandolin Blues & River Blonde. Le dimensioni dello spazio e le norme di sicurezza consentiranno l’accesso solo a 200 spettatori, per cui sarà consentito l’ingresso fino ad esaurimento dei posti a sedere. Non sarà possibile effettuare prenotazioni.

Il 1° settembre il Bitonto Blues Festival si sposterà a Mariotto, una delle due frazioni della città, nell’alberata piazza Roma. Direttamente dalla Campania, si esibirà la voce di uno dei primi gruppi blues d’Italia, l’istrionico Mario Insenga e la Dr. Sunflower Jug Band.

Sabato 2 settembre, in piazza Cavour a Bitonto, due importanti set con il gruppo pugliese dei Southern Weath e gli abruzzesi Antonio Gambacorta Blues Trio. La serata conclusiva del BBF 2023 si terrà la domenica seguente, nella storica e suggestiva location di piazza Cattedrale. Aprirà il chitarrista calabrese Enzo Tropepe con il suo accattivante blues, prima di dare spazio al Maurizio Pugno Sacromud Project (Umbria)

Il Bitonto Blues Festival è cofinanziato dal Comune di Bitonto, con il patrocinio di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio – Delegazione di Bitonto, Parco Delle Arti Bitonto.

I media partners sono Radio Selene, Comma3, Radio 00, DaBitonto, Bitonto Live e Primo Piano.