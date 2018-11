Bitonto, BITalk: presentata la seconda edizione

L’evento andrà dal 17 al 20 Novembre 2018

BITONTO (BA) – Venerdì 9 Novembre, a Bari presso la Sala Giunta della Città Metropolitana, alle ore 11:45, si è svolta la conferenza stampa della seconda edizione del BITalk, il festival diffuso della Città di Bitonto, che quest’anno volge il proprio sguardo aMezzogiorno. Dopo la “follia” della prima edizione, quest’anno al centro dei dibattiti, speech e momenti artistici previsti nella rassegna, dal 17 al 20 novembre, infatti, sarà il Sud a cui occorre guardare. Tra gli ospiti più attesi Sergio Cammariere, Gianrico Carofiglio, Erri De Luca e Mimmo Lucano.

“Un BITalk dedicato ad una riflessione politica – nel senso più nobile del termine -, sul mezzogiorno, sulle opportunità legate indissolubilmente alle criticità che il sud presenta e lo facciamo attraverso i più grandi narratori e osservatori del sud che per questa occasione si incontrano a Bitonto” ha dichiarato il Sindaco della Città di Bitonto Michele Abbaticchio“Bitonto diventa un laboratorio per pensare a una politica e a un modo di vedere nuovo e innovativo di interpretare il mezzogiorno che deve ritornare ad essere il punto di forza di questo paese”.

Si discuterà del Sud dell’Italia, innanzitutto, con i suoi ritardi e le sue ferite, ma carico soprattutto di prospettive di innovazione. Un Sud del mondo, interessato dalle rotte dei migranti, che diventa un crocevia di culture e di umanità, che alla disperazione affianca sempre spiragli di speranza.Il Sud disperato è sempre anche un Sud di speranza: intorno a questo fulcro tematico si annodano confronti, spettacoli e performance della rassegna bitontina.

Lungo un percorso che affronta questioni come la lotta alla mafia, le responsabilità sociali della Chiesa, le politiche migratorie e l’integrazione, il ruolo del Mediterraneo, si avvicenderanno attori, registi, musicisti, scrittori, filosofi di fama nazionale, in una sorta di “staffetta” culturale tra i contenitori artistici più significativi del borgo antico, dalla Galleria Nazionale Devanna al Torrione Angioino, dal Teatro Traetta al SanctiNicolaiConvivium, alla Cattedrale di Bitonto.

A presentare il programma anche l’assessore Rino Mangini:“questa edizione del BITalk conferma l’intuizione avuta lo scorso anno, di dedicare un momento di approfondimento culturale artistico in anteprima della stagione teatrale, nell’ottica della destagionalizzazione degli eventi culturali. È un programma molto ricco con ospiti importanti capaci anche di interrogarci sul tema della contemporaneità e siamo contenti che ancora una volta la nostra città riesca ad essere unica in determinate programmazioni culturali”.

Lo start è fissato sabato 17 alle 18:30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Be Southern – A sud di donna”a cura di Clarissa Lapolla, esposta in precedenza a Newport e Jersey City. In serata presso il Teatro Comunale Tommaso Traetta, alle ore 19:00 Sergio Cammariereripercorrerà le fasi della sua carriera in un dialogo intimo con il regista Cosimo Damiano Damato. A fare da sottofondo alle parole, i suoi brani, tra i quali uno dei suoi più celebri: “Dalla pace del mare lontano”, del quale verrà proiettato il videoclip. A seguire lo spettacolo “Piano Poetry”, in cui biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket. Alle 20:30 presso la Chiesa di San Gaetano, alla presenza di Vincenza Rando – avvocato che difese Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata dall’ex fidanzato mafioso e a capo dell’Ufficio Legale di Libera – Contro le Mafie – Mario Dabbicco, coordinatore regionale di Libera e Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, avrà luogo il panel “Quando a collaborare sono le donne”.Contemporaneamente alla Basilica dei Santi Medici, il concerto tributo a Domenico Modugno con l’Orchestra della Città Metropolitana.

Domenica 18, la Chiesa e la Mafia al centro di una conversazione con Isaia Sales, Renato Natale – Sindaco di Casal di Principe – e Don Tonio Dell’Olio, che avrà luogo alle 18:30 presso la Galleria Nazionale Devanna. Alle 19:00 e in replica alle 21:00 al Teatro Tommaso Traetta, l’anteprima nazionale del cortometraggio “Il mondiale in Piazza” di Vito Palmieri, girato interamente nella Città di Bitonto e vincitore del Premio Migrarti alla 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del Premio Leone alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nelle Città. Un corto che con ironia e leggerezza racconta l’importanza dell’inclusione sociale. Interverranno anche Paolo Masini, presidente di MigrArti – La Cultura Unisce e Antonio Parente, direttore dell’Apulia Film Commission. La Chiesa di San Gaetano ospiterà Gianrico Carofiglio, alle ore 20:00, in un dialogo con la giornalista Maria Grazia Rongo, che pone al centro il “Sud e la letteratura”. A conclusione della seconda giornata “Non chiamateli Briganti” con Mimmo Mancini, e Paolo De Vita, che parleranno dello spettacolo omonimo dedicato agli eroi del Meridione dimenticati dalla storiografia ufficiale, la cui prima nazionale si terrà a gennaio 2019 al Teatro di Bitonto.

La terza giornata del festival incomincerà alle 18:30 presso la Galleria Nazionale Devanna con l’attore senegalese Mohamed Ba, protagonista di una conversazione con Elisabetta Tonon, che precederà il suo monologo teatrale “Invisibili”, dedicato ai migranti. Sullo stesso tema l’incontro alla Chiesa di San Gaetano delle 19:30 “Aiutiamoli a casa loro”con Giuseppe Florio, fondatore e presidente dell’onlusProgetto Continenti, da 70 anni pioniere della solidarietà internazionale. Non mancherà l’ironia della Rimbamband, nel talk “Sud-ici” presso il Torrione Angioino alle ore 20:00. Il gruppo guidato da Raffaello Tullo racconterà agli spettatori come nasce il loro progetto, ma soprattutto quanto l’essere meridionali, l’essere sudici, possa costituire costante fonte di ispirazione e di creatività. La musica sarà invece protagonista dell’incontro con Nino Buonocore, che in un esclusivo set acustico, presso il Teatro Tommaso Traetta alle ore 21:00, ripercorrerà la sua carriera trentennale e i suoi successi, tra cui “Scrivimi” e “Rosanna”.

Numerosi appuntamenti anche per la giornata conclusiva del festival, martedì 20 novembre che inizierà alle 17:30 presso la Cattedrale con Mimmo Lucano, Sindaco di Riace, politico dall’idea chiara e determinata sull’inclusione sociale, divenuto celebre a livello internazionale. Tra i personaggi più influenti al mondo secondo la rivista Fortune e protagonista di un cortometraggio di Wim Wenders, Lucanodialogherà con Michele Abbaticchioil Sindaco della Città di Bitonto. È attesa anche la partecipazione di Erri De Luca che successivamente, sempre in Cattedrale, incontrerà i lettori per il firmacopie de “Il Giro dell’Oca”, appuntamento che precede lo spettacolo in abbonamento delle ore 21:00 presso il Teatro Tommaso Traetta“Se i delfini venissero in aiuto”, il racconto del diario di Erri De Luca a bordo dalla nave di Medici Senza Frontiere, in scena lo stesso scrittore e poeta con il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato e con le musiche eseguite dal vivo da Giovanni Seneca e AnissaGouizi. Ad arricchire l’ultima giornata della rassegna l’incontro con il Premio Pulitzer, SergeyPonomareve il vincitore e giurato del World Press Photo ManoocherDeghatiin un dibattito dedicato alle migrazioni nel racconto giornalistico, alle 18:30 presso la Galleria Nazionale Devanna. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia, è valido per la formazione professionale degli iscritti. Per accreditarsi bisognerà iscriversi sulla piattaforma online S.I.Ge.F.

Nelle giornate di sabato 17 e martedì 20, presso il Sancti Nicolae Convivium alle ore 20:00, rispettivamente con i critici cinematografici Domenico Saracino e Giancarlo Visitilli, avrà luogo l’incontro “Pasta, cinema e fantasia”. Al centro del panel cinema e cucina, un accostamento che da sempre ha fatto le fortune dei cineasti. Dai “maccaroni” di Alberto Sordi agli spaghetti di Miseria e Nobiltà, sino alla mozzarella in carrozza di Vittorio De Sica, uno chef ed un critico cinematografico guideranno il pubblico in un viaggio sinestetico tutto dedicato alla settima arte e alla gastronomia, con particolare attenzione alle pietanze della tradizione popolare del Sud, portate sul grande schermo da Cinecittà.

Tutti gli eventi sono gratuiti, fatta eccezionale per i due spettacoli teatrali con Sergio Cammariere ed Erri De Luca. L’intero programma è consultabile sulla pagina Facebook della rassegna: https://www.facebook.com/bitalkfestival/.

Il festival è promosso dal Comune di Bitonto, in collaborazione con Parco delle Arti, Teatro Pubblico Pugliese, Ordine dei Giornalisti della Puglia e Cooperativa Quarantadue, e organizzato da Fanfara Srl.