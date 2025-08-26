Bisceglie en Blanc 2025 domani sul Lungomare Nazario Sauro

Eleganza, convivialità e solidarietà a sostegno della prevenzione oncologica: infatti parte del ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di apparecchiature sanitarie in collaborazione con la LILT BT

BISCEGLIE – Domani, mercoledì 27 agosto 2025, sul Waterfront Lungomare Nazario Sauro di Bisceglie torna Bisceglie en Blanc , la celebre cena in bianco che trasformerà il lungomare in una grande sala a cielo aperto, rigorosamente in bianco tra eleganza, convivialità e solidarietà

Organizzato dall’Associazione Pro Artibus, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto di partner istituzionali e sponsor, l’evento quest’anno acquista un significato speciale: parte del ricavato sarà infatti devoluto alla LILT Barletta-Andria-Trani (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per l’acquisto di apparecchiature destinate a visite di prevenzione oncologica.

Eleganza e sostenibilità

Come da tradizione, “Bisceglie en Blanc” si ispira al format internazionale nato in Francia: una grande serata conviviale in cui ogni ospite porta con sé tavolo, sedie, stoviglie e decorazioni, tutto rigorosamente bianco. Anche il menù può essere preparato da casa: in alternativa, è disponibile il servizio catering ufficiale.

Vietati plastica e materiali usa e getta, a testimonianza della forte attenzione per la sostenibilità: saranno utilizzate stoviglie in ceramica, vetro, tessuti e materiali riutilizzabili, per rendere la serata ancora più speciale, rispettando l’ambiente.

Al termine dell’evento, sarà fondamentale occuparsi dello smaltimento dei rifiuti utilizzando le isole ecologiche dedicate, predisposte in prossimità dell’area della cena.

Festa e solidarietà: un binomio vincente

Accanto al fascino della serata, l’edizione 2025 si caratterizza per la collaborazione con la LILT BT, che sarà presente con un corner dedicato, roll-up e materiali informativi sulle principali campagne nazionali. Tra queste: la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, con il claim “Amati. Fai prevenzione”; LILT for Women – Nastro Rosa, che invita le donne di tutte le età a prendersi cura della propria salute; e LILT for Men – Nastro Blu, con il volto di Pierluigi Collina, che richiama l’attenzione degli uomini sull’importanza dei controlli periodici.

“La prevenzione oncologica – sottolinea la LILT – può salvare fino all’80% dei casi se la malattia viene individuata in tempo: informazione, diagnosi precoce e stili di vita sani diventano così strumenti fondamentali per tutelare la salute”.

Parte del ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per effettuare visite di prevenzione oncologiche: si tratta di due dermatoscopi che saranno consegnati a due giovani dermatologi del territorio provinciale per iniziative di prevenzione. La consegna sarà effettuata durante il Congresso di Dermatologia “Giornata dermatologica pugliese” che si terrà a Trani, presso l’Hotel San Paolo al Convento, sabato 11 ottobre 2025. Durante la serata di mercoledì sarà presente il prof. Francesco Schittulli, presidente della LILT Nazionale, a supporto della collaborazione all’insegna della solidarietà.

Un evento che unisce la comunità, con un ospite a sorpresa

“Bisceglie en Blanc” non è solo un appuntamento glamour, ma un’esperienza collettiva di condivisione. Grazie alla partecipazione entusiastica di cittadini, istituzioni e sponsor, l’evento riesce a coniugare eleganza e sano divertimento, diventando al contempo occasione per diffondere la cultura della prevenzione e celebrare la bellezza della città.

La serata, presentata da Tommaso Amato, sarà allietata dalla presenza gioviale sul palco di un ospite a sorpresa…

Già annunciata invece la madrina della serata, l’artista e showgirl Vanessa Lacedonia, e l’accompagnamento musicale grazie al gruppo Ultra Live e al DJ Ignazio Ricchiuti.

Tra i partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: Bisceglie Approdi, Confcommercio Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari, oltre a numerosi sponsor quali Decò supermercati, Puglia Village, Caffè Saccaria, Villa Carafa, Sanguedolce, Particolori , Frama, Metronotte Italia, Kipoint Bisceglie, Frantoio Paparella, Vivai La Notte, Lido La Conchiglia e Tecsial.

Tutto sold out, ora spazio alla creatività

Le iscrizioni sul sito ufficiale sono ormai sold out. Ogni gruppo sarà guidato da un “capotavola”, che provvede a registrare il tavolo e i partecipanti.

Anche quest’anno, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, torna il Contest En Blanc che premierà le mise en place e gli outfit dei partecipanti.

Ecco le categorie in gara, con preziosi premi offerti dalle imprese del territorio:

Miglior outfit femminile En Blanc

Miglior outfit maschile En Blanc

Miglior outfit enfant En Blanc

Miglior allestimento tavolo En Blanc