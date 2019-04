Bisceglie, CompagniAurea presenta le “Dionisie Urbane”

I dettagli

BISCEGLIE (BAT) – La CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, realizza a Bisceglie, in collaborazione con la Fondazione DCLe la Federazione Italiana Teatro Amatori, la prima edizione del concorso di corti teatrali in 15 minuti zero-budget dal titolo Dionisie Urbane, alla maniera della Grecia antica, prediligendo anche espressioni del teatro contemporaneo.

Il concorso intende promuovere le arti, la formazione e la cultura, permettendo a pubblico di partecipare a momenti di riflessione e confronto attraverso la visione di estratti di spettacoli, anche di divertimento con il “gioco del teatro” tra i generi e nelle differenti declinazioni.

L’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari ha dato diffusione del bando. Associazioni e gruppi teatrali possono liberamente partecipare seguendo le indicazioni al link: https://www.uniba.it/…/20…/concorso-teatrale-dionisie-urbane.

Il medesimo concorso teatrale si svolgerà in unica serata d’estate 2019in città. Il concorso, da bando, è aperto a spettacoli di drammaturgia classica, contemporanea, testi vernacolari, musicals e monologhi.

L’associazione culturale teatrale biscegliese, inoltre, sarà impegnata sabato 15 giugno in Sicilia presso il Palazzo della Cultura di Catania nel Premio dedicato aopere teatrali “Giuseppe Antonio Borgese” per la drammaturgia di “Benedetto. Il papa di Gesù”. Giovedì 20 giugno, in più, la CompagniAureapresenterà i gruppi di laboratorio, ripartiti per età (6-15 e 16-99), presso il teatro “Don Luigi Sturzo”, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, di TeatrItalia e di Roma Intangibile,l’opera shakespeariana totalmente riscritta e diretta da Francesco Sinigaglia, “Sogno di una notte di mezza estate”. Quest’ultima vedrà protagonisti Simona Angione, Arianna Bufi, Gabriella Cosmai, Ivan Di Benedetto, Ramona Ferrante, Antonella Liso, Isabella Liso, JonLlazani, Federica Losciale, Mariagiovanna Lusito, Porzia Simone, Antonella Suriano, Nicolò Zingarelli con la partecipazione di Pina PolaroBufi, Ilaria Di Benedetto, Lucia Cipri, Grazia Lopopolo, Angela Orlando, Elvira Ventura e Lucia Zaza. Il disegno luci e la scenografia saranno a cura di Andrea Di Molfetta.

Per info è possibile rivolgersi a compagnia.aurea@gmail.com.