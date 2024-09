Beat Fest, il 7 e 8 settembre a Noicattaro

In piazza Dossetti a Noicattaro la prima edizione del Beat Fest, nuovo format di Wonderland Eventi: dj set, concerti, eventi dedicati ai più piccoli, aree giochi e una decina di stand gastronomici

NOICATTARO – Noicattaro suona a ritmo beat, per una due giorni di appuntamenti gratuiti, tra dj set, concerti, eventi dedicati ai più piccoli, aree giochi e spazi gastronomici.

Si tiene il 7 e 8 settembre in piazza Dossetti la prima edizione del Beat Fest, nuovo format di Wonderland Eventi.

“Un appuntamento che condivide la filosofia del divertimento per tutti senza costi – spiega il titolare di Wonderland eventi, Giuseppe Pirulli – con un’attenzione diretta alle nuove generazioni, cosicché possano avere stimoli di vario tipo alla crescita personale”.

Un evento reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Noicattaro, della Città metropolitana di Bari, del Gal Sud Est Barese, di Impuglia.com, di Puglia Promozione e di WeAreinPuglia. Beat Fest è sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

IL PROGRAMMA

Inaugurazione a ritmo dance sabato 7 settembre con Marco Guacci, speaker di punta di Radionorba e del suo evento ‘Battiti Live’. Dopo l’apertura in programma alle 20.30, è pronto a far ballare tutta la piazza con una selezione di grandi successi nazionali e internazionali. Segue il gruppo dei BandAdriatica, con il loro repertorio che alla tradizione salentina unisce elementi sonori proveniente da tutte le coste sonore del Mediterraneo, spaziando tra Albania, Macedonia, Croazia, con le fanfare Serbe e il Nord Africa. Una band che ha conquistato anche la critica del Babel Med 2017 di Marsiglia, tanto da essere eletta come “migliore proposte di tutta la rassegna” e ” migliore live-act italiano”.

Domenica 8 settembre è la volta del Beat Kids: a partire dalle ore 19 sul palco un’esibizione musicale con figuranti del mondo canoro di YouTube, attenderanno il pubblico di giovanissimi. Al termine dell’esibizione, i personaggi saranno poi disponibili per scattare una foto nella zona dedicata.

In serata ripartono i dj set: dietro la consolle si alterneranno Gio Manelli, la coppia padre-figlio affermatasi nei club pugliesi Noessy e Nino Voice, Marco Guacci con una selezione di brani estivi e chiude gli appuntamenti il super ospite della rassegna, un’artista che ha fatto la storia della musica dance: Prezioso. Dopo aver suonato nei più importanti club nazionali e internazionali e dopo le esperienze a Radio Deejay e M2O, è pronto a far scatenare il pubblico del Beat Fest per tutta la notte.

In entrambe le giornate del Beat Fest sarà presente anche un’area dedicata al food con una decina di stand gastronomici per tutti i gusti, che proporranno al pubblico dai sapori nostrani alle sperimentazioni nipponiche del sushi.

E non finisce qui, perché all’evento seguirà il 9 settembre Extra Beat, che porterà in piazza Dossetti due esibizioni live tra musica house ed energia rock.

L’evento è ad accesso libero senza prenotazione. Per l’occasione sono state istituite sei aree parcheggio – di cui una dedicata al pubblico diversamente abile – dalle quali raggiungere facilmente l’area palco a piedi. I parcheggi si trovano in via Cadorna, nei pressi dell’Istituto Sant’Agostino, del parco Aldo Moro – in corrispondenza di via Mazzini, via Volta e via Desimini – e alle spalle di piazza Dossetti (riservato ai diversamente abili). Per info si può chiamare il numero 3937295298 o visitare la pagina Facebook del Beat Fest (https://www.facebook.com/profile.php?id=61562621330122).

“Il Beat Fest sarà un momento per stare assieme – le parole del sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato – che ci permetterà di accogliere chiunque in maniera assolutamente gratuita in piazza Dossetti. Stiamo dando vita ad una nuova forma di aggregazione che siamo convinti permetterà non solo alla parte residente della città di raggiungere il centro cittadino per far festa, ballare, stare assieme e vivere il paese in allegria”.