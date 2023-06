Bari, oggi gli Open day dell’iniziativa “Luoghi Comuni”

Nei giardini “Mimmo Bucci” e “Lascito Garofalo” gli appuntamenti per illustrare gli obiettivi degli interventi di rivitalizzazione di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale

BARI – Si terranno oggi, mercoledì 14 giugno 2023, gli Open day dell’iniziativa “Luoghi Comuni”, promossa da Regione Puglia e A.R.T.I. nell’ambito della manifestazione di interesse rivolta a enti pubblici per la rivitalizzazione, tramite co-progettazione, di spazi sottoutilizzati attraverso iniziative di innovazione sociale. Gli incontri si svolgeranno presso gli immobili di proprietà de Comune di Bari che saranno oggetto di riqualificazione grazie a un finanziamento di 40.000 euro per ciascuna struttura: si tratta del chiosco, con annesso bagno pubblico, situato all’interno del Giardino “Mimmo Bucci”, in via Don Bosco al quartiere Libertà, e del locale commerciale, con annesso bagno pubblico, all’interno dell’area denominata “Lascito Garofalo” a Palese.

A illustrare gli obiettivi dell’intervento saranno l’assessore regionale alle Politiche giovanili Alessandro Delli Noci, gli assessori comunali alle Politiche educative giovanili, Paola Romano, e al Patrimonio, Vito Lacoppola e lo staff di “Luoghi Comuni”. Gli appuntamenti sono fissati alle ore 17 negli spazi del Lascito Garofalo, alla presenza dell’assessora Romano e del presidente del Municipio V Vincenzo Brandi, e alle ore 18.30 negli spazi del giardino Mimmo Bucci, alla presenza dell’assessore Lacoppola e del presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti.