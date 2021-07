Bari, logo per il I Municipio realizzato dal corso di studi di Ideaacademy

BARI – Da una collaborazione tra il I Municipio e Ideacademy, accademia che eroga percorsi di studio con qualifiche professionali di Interior Design e Graphic Design, nonché brand creativo di Sudformazione, ente di formazione professionale autorizzato dalla Regione Puglia, è nata l’idea di realizzare un logo istituzionale del I Municipio di Bari.

Nell’ambito del corso biennale di Graphic Designer, che prevede una parte dedicata all’attività di workshop si è scelto di coinvolgere il I Municpio che, quale ente territoriale con cui sviluppare un progetto di brand identity.

L’accademia ha così, alla fine del lavoro degli studenti, presentato all’ente, ben 17 proposte di loghi che saranno sottoposte alla partecipazione attiva della cittadinanza attraverso un sondaggio online pubblico coordinato dallo stesso ente di formazione che partita lunedì 5 luglio 2021.

“Elaborare un logo identificativo del I Municipio da parte di Ideacademy ci è sembrata da subito una buona iniziativa – spiega il presidente del Municipio Lorenzo Leonetti –. A questo si è aggiunta in corso d’opera l’idea di aprire un sondaggio pubblico per la scelta della proposta vincitrice così da rendere partecipi tutti i cittadini. Personalmente sono stato piacevolmente colpito dalle proposte elaborate dagli studenti che, nei loro progetti, hanno ricercato colori e simboli del nostro territorio, mixati con elementi unici e innovativi. Ora non ci resta che attendere che la scelta dei cittadini che mi auguro siano in tanti a partecipare al sondaggio rafforzando così il legame con la nostra comunità“.