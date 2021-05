Bari, “Indovina chi viene a (s)cena”: il 16 maggio due eventi in streaming

BARI – Proseguono gli appuntamenti online di “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia.

Protagonista nel prossimo appuntamento di domenica 16 maggio sarà il Teatro comunale Niccolò Piccinni di Bari, dove si svolgeranno due eventi in streaming: alle 19.30 si esibirà il Piccolo Teatro di Bari, mentre alle ore 21 toccherà a Carmela Vincenti e Gigi Carrino che con il loro talento intratterranno il pubblico da casa (https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-bari-ore-1930; https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-bari-ore-2100).

“In attesa di riprendere a frequentare il teatro dal vivo – commenta l’assessora alle Culture Ines Pierucci – e mentre prosegue il lavoro per la definizione della nuova stagione comunale di prosa che da settembre tornerà nel teatro comunale Piccinni, continuiamo a programmare eventi che solo un anno fa avremmo definitivo atipici e che nel corso dei lunghi mesi passati ci hanno consentito da un lato di sostenere attori e compagnie, dall’altro di tenere aperto il teatro e far lavorare le maestranze. Dopo l’esperienza di Palcoscenico, che in questi giorni si conclude con la messa in onda dell’ultimo spettacolo, domenica prossima il palcoscenico del Piccinni ospiterà due appuntamenti di Indovina chi viene a (s)cena, il format online ideato dal TPP durante la sospensione degli spettacoli dal vivo imposta dalla pandemia per unire artisti e pubblico. Ringrazio il TPP per essere stato al nostro fianco in uno degli anni più difficili di sempre per il comparto culturale”.

La modalità di partecipazione per il pubblico è la stessa dello streaming: basta acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese/indovina chi viene a scena dalla sezione on demand registrandosi sulla piattaforma Rebellive con la propria email per ricevere il codice da inserire per la visione dello spettacolo scelto: https://www.teatropubblicopugliese.it/indovinachivieneascena/eventi/