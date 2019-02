Bari: Il Sindaco Decaro tiene a battesimo la nuova sede di Studio 3A

Il primo cittadino giovedì è intervenuto alla cerimonia del taglio del nastro complimentandosi per l’iniziativa

BARI – E’ stato un onore e un orgoglio per Studio 3A-Valore S.p.A. poter inaugurare la tanto voluta nuova sede di Bari e condividere questo importante traguardo con il massimo rappresentante della città, il Sindaco Antonio Decaro. Il primo cittadino, che è anche Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, giovedì sera è infatti intervenuto al taglio del nastro, complimentandosi per la nuova apertura di una “casa” che offrirà supporto e servizi ai cittadini con il Presidente della società, dott. Ermes Trovò, e il con consulente personale Sabino De Benedictis, che ne sarà il responsabile: alla cerimonia erano presenti oltre un centinaio di persone tra cui numerosi professionisti del posto che collaborano con l’azienda e diversi assistiti.

Un viatico importante per la Spa leader in Italia nel campo del risarcimento danni e nella tutela dei diritti delle persone, che ha inteso effettuare un investimento importante in una città, Bari, e in una regione, la Puglia, dove è attivamente presente già da diversi anni, grazie al lavoro dei consulenti personali Sabino De Benedictis e Luigi Cisonna.

Con il nuovo point, in via Giulio Petroni 34, Studio 3A-Valore S.p.A. si propone infatti di coordinare e pianificare ancora meglio l’attività e la sua organizzazione nel territorio, caratterizzata da una modalità operativa innovativa basata sull’anticipo di tutte le spese lavorando a risultato, cioè a risarcimento ottenuto. L’obiettivo finale è quello di qualificare ulteriormente il servizio e mettere a disposizione un punto di riferimento anche fisico ai propri assistiti e a tutti quei cittadini che avessero bisogno di sostegno per far valere i propri diritti.

I casi seguiti in Puglia sono infatti numerosi, abbracciano ogni tipologia di sinistro, dagli incidenti stradali ai casi di mala sanità, dagli infortuni sul lavoro ai danni ambientali: spesso si tratta di vicende tragiche, nelle quali sono essenziali non solo le competenze tecniche e giuridiche ma anche il sostegno morale e la massima vicinanza ai propri assistiti.

L’apertura del nuovo ufficio è anche il segnale di una presa di coscienza sempre più marcata da parte dei cittadini pugliesi dei propri diritti, nei confronti delle compagnie di assicurazione, delle istituzioni pubbliche, delle strutture sanitarie, etc, e anche delle problematiche della propria terra: spesso infatti i danneggiati chiedono a Studio 3A di battersi non solo per loro e per le proprie ragioni personali ma anche in nome dell’interesse più generale dell’intera comunità, ad esempio per sollecitare la messa in sicurezza di una strada pericolosa.

La nuova sede sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19: telefono 080 2147566, mail bari@studio3a.net.