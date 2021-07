Bari, il sindaco Decaro all’inaugurazione del nuovo fronte della stazione sull’extramurale Capruzzi

BARI – Questa mattina il sindaco Antonio Decaro è intervenuto all’inaugurazione del nuovo fronte della stazione di Bari centrale, sull’extramurale Capruzzi, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, del presidente Regione Puglia Michele Emiliano e dell’amministratrice delegata e direttrice generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) Vera Fiorani.

“La stazione ferroviaria di Bari oggi si presenta con una nuova veste – ha dichiarato il sindaco di Bari – più funzionale, più moderna e più accogliente nei confronti delle migliaia di passeggeri che l’attraversano tutti i giorni. L’inaugurazione ufficiale di questa nuova struttura rappresenta un momento particolarmente importante per la città che coincide con la fase di ripresa economica e sociale di Bari e dell’intera regione.

Questo luogo, a partire da oggi, si caratterizza ancor più come nodo di scambio dal punto di vista trasportistico e intermodale, un punto di scambio interoperabile dove treni di diverse società ferroviarie possono utilizzare binari di proprietà di altre aziende. Inoltre, grazie a questo intervento la stazione diventa finalmente un luogo di congiunzione tra la Bari storica e quella moderna, identificata da sempre dai baresi per il fatto di essersi sviluppata oltre la ferrovia ai tempi del boom economico.

Quella che per decenni è stata vissuta come una frattura dal punto di vista urbanistico, si trasforma quindi in una cerniera che lega il quartiere Murat e i quartieri Carrassi e San Pasquale. Speriamo, con i prossimi interventi in programma e grazie all’impiego delle risorse del Pnrr, di riuscire quanto prima a completare l’opera di ricucitura fisica tra queste due parti della città che la presenza dei binari ferroviari nel tempo separava.

Oggi, peraltro, siamo molto contenti di aver ricevuto la conferma da Grandi Stazioni del completamento della progettazione del nuovo Terminal bus, finanziato per quasi 7 milioni di euro, che sarà realizzato nell’area dell’ex zona “squadra rialzo”, liberando finalmente via Capruzzi dall’incontro degli autobus extraurbani, che hanno sempre avuto una postazione provvisoria“.

L’OPERA

Il nuovo corpo di fabbrica della stazione si sviluppa su tre livelli, per una superficie complessiva di oltre 3000 metri quadri, si affaccia su via Capruzzi e diventa così il secondo ampio ingresso della stazione. La sua apertura arricchisce l’hub ferroviario barese di nuove ed efficaci funzioni al servizio di passeggeri e cittadini, grazie anche alla concomitante riapertura del sottopasso centrale (rosso).

L’edificio, lungo 140 metri e caratterizzato da una facciata a vetri, ospiterà al piano terra una sala d’attesa con biglietteria self service e cinque locali commerciali, mentre il primo e il secondo piano saranno riservati agli uffici.

Le opere fin qui realizzate che, oltre al nuovo edificio, includono i lavori di riqualificazione dei sottopassi, hanno comportato un investimento di 11,4 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 6,9 milioni per il futuro Terminal bus, per un ammontare complessivo di 18,3 milioni di euro. Gli interventi, cofinanziati dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, sono stati realizzati da Grandi Stazioni Rail, società controllata da RFI (Gruppo FS Italiane).