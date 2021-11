Bari, “I dialoghi della luna”: laboratorio gratuito di teatro sociale interculturale alla Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare

BARI – Al via domani, sabato 6 novembre, dalle ore 17 alle 19, presso il Centro polifunzionale Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare, in via Barisano da Trani, “I dialoghi della luna”, un ciclo di dieci appuntamenti a cura del Teatro delle Bambole che avvierà delle attività teatrali aperte ai migranti ospiti della struttura e a tutta la cittadinanza.

Si tratta di laboratorio di teatro sociale interculturale gratuito che intende invitare alla scoperta dell’altro, alla conoscenza di culture differenti e al superamento delle barriere culturali.

Il percorso teatrale, ispirato alle tradizioni dei Paesi di origine degli ospiti della struttura, si concluderà con la messa in scena di un atto performativo che vedrà in qualità di attori protagonisti i partecipanti al laboratorio.

Il progetto è finalizzato a promuovere attività di sensibilizzazione, animazione territoriale e spettacoli teatrali presso due luoghi fortemente simbolici del nostro territorio, Casa delle Culture e Casa dei Diritti di Manfredonia. Le azioni progettuali, quindi, seguono un percorso di interventi volti a diffondere i valori della solidarietà, dell’interculturalità e della promozione della conoscenza reciproca per la costruzione di spazi comunitari intesi come luoghi di interazione tra diverse culture.

Al centro dell’iniziativa l’allestimento e il potenziamento di biblioteche interetniche nelle due strutture che consentiranno, attraverso la lettura, di incrementare il dialogo e momenti di confronto tra migranti e comunità locali. Le biblioteche, denominate “Oltre i confini”, saranno un punto di riferimento stabile per la comunità, uno spazio di approfondimento dove riflettere sul tema dell’immigrazione e promuovere la lettura e l’arte come strumento di incontro tra popoli e culture differenti.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Racconti dal Mediterraneo”, promosso da Medtraining, che gestisce in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio il centro comunale Casa delle Culture, e finanziato dalla Regione Puglia – Sezione Relazione Internazionali – nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”.

Gli altri partner di Racconti del Mediterraneo sono il Teatro delle Bambole, Teatro dei Limoni e la cooperativa sociale Frequenze.