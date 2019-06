Bari, aperte le iscrizioni al corso di alta formazione Caterpillar

Scuola/cantiere per la progettazione di politiche innovative

BARI – Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione CATERPILLAR – Scuola/cantiere per la progettazione condivisa di politiche innovative del Centro di Eccellenza di Ateneo per l’innovazione e la creatività, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com) e il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

CATERPILLAR è una scuola/cantiere per la progettazione condivisa di politiche innovative che intende proporre l’apprendimento e la sperimentazione di metodi e processi per la costruzione partecipata di strategie politiche che rispondono alle esigenze della comunità.

La scuola prevede incontri/dibattito, l’uso di materiali multimediali e laboratori di partecipazione all’interno di quattro sessioni corrispondenti a quattro rilevanti ambiti di intervento della politica: la rigenerazione della città in chiave sostenibile e durevole; lo sviluppo dell’economia urbana e la tutela del lavoro dignitoso; la riduzione delle disuguaglianze tra le persone per favorirne il pieno sviluppo; la giustizia sociale e la difesa dei diritti umani. Ogni sessione è introdotta da testimonianze che trasmettono, oltre all’esperienza reale nel suo complesso, specifici metodi e strumenti concettuali attivati. Si passa poi allo studio di metodologie per la progettazione partecipata con il coinvolgimento dei cittadini e percorsi di facilitazione nell’ambito di gruppi di lavoro.

Il corso CATERPILLAR è rivolto ai policy designer, professionisti in grado di guidare processi di costruzione di politiche pubbliche con la partecipazione dei cittadini esperti in grado di partire dall’analisi condivisa dei problemi da affrontare, per poi passare all’individuazione degli obiettivi da raggiungere e alla progettazione delle strategie di intervento da attuare.

Il termine per l’iscrizione è il prossimo 9 luglio. Tutte le informazioni sul corso sono disponibili a questo link.