Aviocost Brindisi. Ugl:”Sabatelli Damiano è il nuovo Rsu”.

I dettagli

ROMA – Nell’azienda Aviocost di Brindisi si sono svolte le Elezioni per il rinnovo delle Rsu, il dipendente Sabatelli Damiano è stato eletto con il 25% delle preferenze. Per l’Ugl Metalmeccanici è un risultato importante avendo presentato la propria lista di candidati per la prima volta alle elezioni in questa azienda. L’Aviocost è per la Puglia una notevole realtà specializzata nella lavorazione della meccanica di precisione, un elevato know-how che gli consente di superare i confini nazionali per operare in ambito internazionale. Ed è che in questa azienda la serietà, la capacità di ascolto del gruppo dirigente Ugl, ha trovato il consenso dei lavoratori portandola ad ottenere un risultato straordinario che premia l’onestà nei comportamenti e la passione di fare sindacato dei nostri rappresentanti. Un risultato importate ottenuto anche dall’impegno costante del segretario territoriale Ugl di Brindisi, Damiano Flores. La segreteria nazionale Ugl metalmeccanici ringrazia il neo eletto Rsu Sabatelli, Flores e di grande stima ai Dirigenti, agli iscritti, ai lavoratori e a tutti coloro che hanno inteso dare fiducia con il proprio voto che hanno consentito l’Ugl di rappresentarli. Un ringraziamento per aver dimostrato che le linea guida di questa federazione nazionale, Onestà, Passione, Sacrificio, sono patrimonio di tutti: questo obbiettivo raggiunto sarà la forza per impegnarci sempre più a difesa dei lavoratori, a difesa del Territorio, a difesa dei più deboli”.