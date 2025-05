Francavilla Fontana, il 25 maggio la Corsa per la Legalità

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica 25 maggio Francavilla Fontana sarà invasa pacificamente da centinaia di atleti provenienti da tutta la Puglia per la quinta edizione della corsa per la legalità che si svolgerà nell’ambito della XVII Corri Francavilla, la competizione podistica organizzata da Asd Team Francavilla in collaborazione con Urban Runner e Imperiali Atletica.

La manifestazione, a cura dell’Associazione Nazionale Magistrati, è realizzata in sinergia con il Comune di Francavilla Fontana, Ordine degli Avvocati di Brindisi, Camera Penale di Brindisi, AIGA, Camera Minorile, Associazione Astra e con il coinvolgimento degli istituti superiori cittadini. Il tema scelto per questa edizione è il rispetto delle norme che garantiscono la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il programma dell’evento prevede una corsa competitiva e non competitiva di 10 km e una passeggiata non competitiva di 2 o 6 km con partenza da Viale Lilla alle 9.00.

Le strade interessate dal passaggio di atleti e amatori sono: viale Lilla, via Roma, via Immacolata, corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II, via Chiesa Matrice, Piazza Giovanni XXIII, via Chiariste, via Municipio, corso Umberto I, via Regina Elena, via Imperiali, via Crispi, via Barbaro Forleo, via Cotogno, via Montale, via Foscolo, via Alfieri, via Moro, via Fratelli Bandiera, via Cavour, via Porta Roccella, via Roccella, via Dante Alighieri, piazza Dante Alighieri, via San Salvatore e via San Giovanni.

Ai nastri di partenza ci sarà l’atleta azzurro Stefano Cecere che nel 2022 ha conquistato due titoli italiani juniores (10 km e mezza maratona) e nel 2024 è salito quattro volte sul podio tricolore promesse, secondo su 10.000 e 5000, terzo nel cross e nella mezza maratona. Alla competizione prenderà parte anche l’atleta Antonio Redi che nel 2023 ha conquistato il titolo di campione italiano master mezza maratona categoria M40 e di campione italiano master 10km M40.

Al termine della corsa ci sarà un corteo con volontari, ragazze e ragazzi con disabilità a cura dell’Associazione UNITALSI sottosezione di Oria.

Per maggiori informazioni sulla corsa e adesioni è possibile contattare i numeri 327 7663895 oppure 345 3589281