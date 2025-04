“Altrimenti arriva l’uomo nero”, domani in scena a Melendugno

Al Teatro Nuovo Cinema Paradiso si conclude “Germogli” la rassegna di teatro dedicata alle famiglie

MELENDUGNO – Domani, domenica 6 aprile, al Nuovo Cinema Paradiso di Melendugno con “Altrimenti arriva l’uomo nero” della compagnia Burambò (dai 6 anni – tout public), si conclude la seconda edizione di “Germogli”, rassegna di teatro dedicata alle famiglie, nata dalla collaborazione tra Principio Attivo Teatro e Comune di Melendugno, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Puglia. Nel quinto e ultimo appuntamento, Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, con le loro marionette da tavolo, porteranno in scena la storia di Bill, un bambino vivace e fantasioso che nella sua cameretta ne combina di tutti i colori.

Quando la mamma perde la pazienza, lo ammonisce: “Vedrai che un giorno o l’altro verrà a prenderti l’Uomo Nero!”. Ma Bill, più incuriosito che spaventato, ogni volta che resta solo si domanda: “Ma come sarà questo Uomo Nero?”. Finché, un giorno, qualcuno bussa alla sua porta. Da quel momento, si susseguono personaggi strambi e irresistibili: Caterina, l’amica terribile, il Topo Lino, il Procione Assaggiatore, l’astronave Supersonica, Jack il Ragno Peloso… tutti pronti a trascinare grandi e piccoli in un’avventura esilarante. Tra sorprese, incontri fantastici e musiche suggestive, Bill vivrà un viaggio magico, capace di incantare spettatori di ogni età.

La Compagnia Burambò nasce a Foggia nel 1996 per volontà di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli che, dopo una lunga esperienza nel Teatro per Ragazzi, si avvicinano al Teatro di figura, rivolgendosi a un pubblico non solo infantile. Inizialmente utilizza burattini in baracca tradizionale, per poi intraprendere una continua ricerca su materiali e tecniche sperimentali: dalla cartapesta alle marionette da tavolo, fino a pupazzi in gommapiuma e legno di varie dimensioni, capaci di affiancare l’attore e interagire con lui.

La Compagnia cura in autonomia ogni aspetto della produzione: costruzione di baracche, burattini, scenografie, ma anche adattamento e scrittura dei testi, elaborazione di musiche, sonorità e atmosfere, con l’obiettivo di creare suggestioni e ritmi in sintonia con ogni singola narrazione. Il percorso artistico e tecnico si è arricchito grazie agli incontri con importanti maestri, tra cui il regista Carlo Formigoni, lo scultore di pupazzi Cristian Pepino (docente all’Accademia Teatrale “Tandarika” di Bucarest), e molti altri protagonisti riconosciuti a livello mondiale. La Compagnia è attiva sulla scena nazionale e internazionale, con numerose partecipazioni a festival di rilievo.

Info e prenotazioni

3894755191 – 3277372824

www.principioattivoteatro.it