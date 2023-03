Taranto, “1939 – Una Vita a Domino”in scena il 5 marzo a Stazione 37 

TARANTO – Domenica 5 marzo 2023, alle ore19.00, nel Teatro di Stazione 37, a Taranto andrà in scena “1939 – Una Vita a Domino”. Lo spettacolo racconta la vita di Domenico, stravolta per non aver fatto il saluto fascista al podestà di Bari e deportato nell’isola di San Domino, l’isola pugliese nella quale venivano confinati i gay durante il fascismo.

Ad interpretare Domenico, pescatore barese è l’attore e regista Alfredo Traversa, che in scena dà vita anche ad una decina di personaggi, protagonisti di quell’operazione di ‘pulizia’ tanto voluta da Mussolini. Loro, quel campo lo trasformeranno in un teatro, allestito per nutrire una speranza, tra il viavai dei nuovi deportati, ognuno con alle spalle una storia da raccontare. La prigionia sarà fisica, improvvisa, immotivata visto che la guerra non aveva ancora avuto inizio e i protagonisti, tra risate, canti ma anche amarezza e stupri, proveranno l’impotenza della persecuzione.

Un monologo di narrazione ricco di colpi di scena, in un alternarsi di situazioni comiche e drammatiche, con inflessioni dialettali dalla Sicilia al Piemonte, una fotografia dell’Italia di allora a tratti purtroppo ancora attuale.

ALFREDO TRAVERSA attore e regista diplomato all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico ha lavorato in compagnie nazionali e con registi internazionali. Ha collaborato con le sedi RAI di Puglia, Campania e Lazio ed è stato consulente per la ristrutturazione del teatro comunale Fusco di Taranto.

1939 – UNA VITA A DOMINO è stato già in scena nei teatri nazionali riscuotendo successo di pubblico e critica a Venezia, Roma e Milano. Il 5 marzo sarà rappresentato per la prima volta a Taranto.

1939 – UNA VITA A DOMINO

domenica 5 marzo ore 19

Stazione 37

via duca d’Aosta 37 – Taranto

biglietto 10 euro

info e prenotazioni al 347.128.7833

cena facoltativa (un primo ed un calice) 5 euro