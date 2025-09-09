“Voci di donne, voci di libertà” con Marinella Milella Trio a Bari

Il 13 settembre prossimo, al Villacolle di Torre a Mare, a Bari, Marinella Milella Trio porta in scena le voci delle grandi artiste italiane

BARI – Sabato 13 settembre, al Villacolle di Torre a Mare, a Bari, all’interno della rassegna “Figlie dell’Epoca” finanziata dal Consiglio regionale pugliese nell’ambito della terza edizione dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità”, l’associazione Al Nour diretta da Angela Cataldo proporrà lo spettacolo musicale “Voci di donne, voci di libertà”, che vedrà esibirsi il Marinella Milella Trio.

Durante la serata musica e memoria si uniranno in un viaggio tra le intramontabili melodie di alcune delle più grandi voci femminili italiane, da Mia Martini a Fiorella Mannoia, passando per Ornella Vanoni, Mina e molte altre, per rendere omaggio alle donne, alla loro forza, alla loro bellezza e alla loro determinazione.

Attraverso canzoni che hanno segnato intere generazioni, si vuole così celebrare il talento, la passione e la sensibilità di queste celebri artiste, dando voce a tutte le donne che, in un mondo ancora segnato dalla violenza e dall’ingiustizia, lottano ogni giorno per la propria dignità e libertà. “Voci di donne, voci di libertà” non è solo un omaggio alla musica, ma anche un messaggio di speranza e di impegno affinché nessuna voce resti inascoltata e nessuna donna sia più vittima del silenzio.

Protagonista dello spettacolo sarà il trio capitanato da Marinella Milella

cantante pugliese nota per la sua versatilità vocale e il suo stile raffinato che fonde jazz, swing e bossa nova. Attiva da diversi anni nel panorama musicale, ha partecipato a numerosi concerti e rassegne culturali. È molto apprezzata per la sua capacità di reinterpretare brani celebri con eleganza e sensibilità, portando in scena atmosfere calde e coinvolgenti che celebrano valori universali quali la pace, l’amore e l’uguaglianza.

A precedere la performance alle 20.30, sarà l’incontro “Una voce per le donne” con la dottoressa Nunzia Lattanzio, già legislatore ed esperta di Diritti umani, con cui sarà possibile approfondire il tema del ruolo della donna nelle Istituzioni, non solo quale questione di rappresentanza di genere ma anche di qualità della democrazia.

Questo appuntamento è il terzo appuntamento della rassegna realizzata per “Futura. La Puglia per la parità”, iniziativa fortemente sostenuta dalla Sezione Coordinamento Politiche di genere del Consiglio regionale. Iniziato il 6 giugno con il workshop “Respiro. Alle radici di sé. Autostima ed autonomia” è continuato con il laboratorio performativo del 10 giugno.

Villacolle – Via Morelli e Salvati, 7 – Bari

Infoline: 3711929045

Inizio concerto: 21.00