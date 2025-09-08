Per il Tempio delle Fole Baccanti di Euripide in scena a Lecce

Nel Chiostro dell’ex Convento dei Teatini, il 14 settembre l’appuntamento con il dramma antico e il teatro di letteratura firmato da Poieofolà. Tra gli interpreti la cantante salentina Cinzia Corrado, interprete di Agave, regina delle Baccanti

LECCE – Domenica 14 settembre 2025, alle ore 21.00 nel Chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce torna Baccanti di Euripide nell’originale messinscena firmata da Poieofolà-CostruzioniTeatrali. Una delle più celebri opere del tragediografo greco viene proposta, in due ore e mezza di spettacolo, con l’ormai caratteristico stile “noir” del gruppo salentino Poieofolà, attualizzata ma con un chiaro rispetto della “classicità”, con l’inserimento della recitazione in metrica greca, in distici elegiaci e trimetri giambici, sui testi tradotti e adattati da Roberto Marius Treglia, che firma la regia secondo il suo stile ricercato (e si fa anche interprete di Dioniso). La direzione artistica della rassegna è di Alberto Greco che propone una chiave di lettura inconsueta e un allestimento “visionario”: un flashback nell’800 più oscuro ed esoterico, dal retrogusto vittoriano.

Tra i principali interpreti la cantante salentina Cinzia Corrado, che da voce e corpo ad Agave, regina delle Baccanti, stordita dai fumi e dagli eccessi dei tiasi, quando, ormai rinsavita realizza di aver trucidato il figlio Penteo.

In Baccanti di Poieofolà la storia della civiltà e del pensiero greco di un Euripide misogino ed ellenisticamente innovativo incontra il terrore per l’irrazionale e il diverso che contraddistingue il periodo della caccia alle streghe del XVII secolo, periodo storico in cui le scelte registiche immergono il testo classico integrale per suscitare emozioni vibranti. Con Baccanti vengono affrontati gli aspetti più sensibili e imperscrutabili dell’essere donna e della costante che regola il rispetto della fede e dell’amore.

Le “eroine” euripidee incarnano appieno il molteplice aspetto della natura umana e la grandezza spirituale del genere femminile in forte contrasto al genere maschile, confrontandosi con l’inevitabile equilibrio di ordine cosmico esercitato dalla legge del fato secondo il principio del “medèn àgan”, ovvero del “mai eccedere”.

BACCANTI

È giusto credere agli dei della tradizione o distaccarsene e venerarne di nuovi? E’ forse sbagliato non osservarne il culto o è più utile seguire un proprio credo? Da ogni azione scaturisce un’inevitabile conseguenza e il contraccolpo che spetta a chi rinnega il culto di una Potenza Primordiale non può che essere il castigo. Dioniso giunge al termine di un percorso di evangelizzazione d’Europa e, nella fattispecie, dell’intero Occidente. Tebe, città che vuole sottomettere al proprio culto, diviene la culla del suo tremendo credo.

E nessun mortale può mettersi contro la volontà suprema di un essere così spietato e vendicativo. Un esercito di donne al suo seguito, streghe, assassine, vendicative e violente, adultere veneratrici, pronte a divulgare il verbo del Dio. Tra gli oscuri meandri delle selve più aspre e fitte consumano le loro orge e rendono onore all’unico Sovrano del mondo.

Come uno sciame di api sono pronte a difendere il proprio alveare; come un groviglio di serpi sono in grado di tessere tranelli e di circuire la mente di ogni uomo; come un branco di belve sono pronte a distruggere chiunque ostacoli la loro Verità e l’estrema potenza di un solo e unico Signore. E non c’è legame alcuno che tenga, né istituzionale, né morale. Nessun ritegno, neppure per i legami di sangue!

Cast BACCANTI

DIONISO – Roberto Marius Treglia

PENTEO – Tommaso Fiorentino

CADMO – Riccardo Martella

AGAVE – Cinzia Corrado

TIRESIA – Emanuele Frisenna

MESSAGGERO – Lorenzo De Filippi, Francesco Rizzo

BACCANTI D’ASIA – Isaura Scorrano, Tiziana Renni, Diana Accogli, Miriam Pino, Sophie Negro.

Biglietto: posto unico 25 euro. INFO E ACQUISTO biglietti su www.poieofola.it o al numero 3277764540.

Spettacolo vietato ai minori di 14 anni.

Il Tempio delle Fole è la rassegna di dramma antico e teatro di letteratura firmata da Poieofolà.