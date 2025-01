Violetta Valery. La Traviata, il 31 gennaio a Cerignola

La ICO Suoni del Sud, al Roma Teatro Cinema E…, porterà in scena lo spettacolo Violetta Valery, liberamente ispirato a “La Traviata” di G. Verdi

CERIGNOLA – Venerdì, 31 gennaio 2025, alle ore 21.00, la ICO Suoni del Sud, diretta dal Maestro Benedetto Montebello, sarà sul palco del Roma Teatro Cinema E… di Cerignola con ‘La Traviata’. L’opera di Giuseppe Verdi segue la tragica storia di Violetta Valery, che sacrifica l’amore per Alfredo per il bene della sua famiglia, morendo sola ma amata, in un melodramma che esplora amore e sacrificio. Lo spettacolo rientra nella la stagione 2024-2025 del Comune di Cerignola, organizzata in collaborazione con Puglia Culture dal titolo ‘Un teatro per tutti’.

Descrizione

La “Traviata” è l’opera più significativa e romantica di Verdi, fa parte della cosiddetta “trilogia popolare” assieme a “Il Trovatore” e a “Rigoletto”. E’ un melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piavetratto, tratto dal romanzo di Dumas “La dame aux camélias”. Narra la storia di Violetta Valery, una mondana famosa nella Parigi dell’ 800 che, incontrando il gentiluomo Alfredo Germont, si rende conto di essere per la prima volta veramente innamorata.

L’amore dei giovani è però contrastato dal padre di lui, Giorgio, perché quel legame fa scandalo e finché loro saranno insieme lui non potrà far sposare sua figlia. Violetta sceglie di partire per il bene del suo amato. Nel terzo Atto Violetta è sola a Parigi, gravemente provata dalla tisi. Le giunge una lettera da Giorgio Germont che, pentito, ha rivelato la verità al figlio e le annuncia che sta per raggiungerla. Violetta è felice, Alfredo è lì al suo capezzale, ma per lei non c’è più nulla da fare. La tisi la uccide davanti a lui, in un clima di acuto dolore, addolcito però dalla purezza di un amore vero. La trama è raccontata e approfondita dall’ammirevole voce narrante di Riccardo Canessa, un uomo di teatro, di stirpe e di fatto.

Rassegna:

CERIGNOLA – Un Teatro Per Tutti – Stagione Teatrale 2024/2025

Prezzo:

a partire da € 12

INFO E CONTATTI

Biblioteca Comunale

(primo piano del Palazzo di Città, Piazza della Repubblica, 1)

T. 0885. 410251/ 3384716644

Gli spettacoli si terranno al

Roma Teatro Cinema E…

Via Roma 49 – Cerignola

Teatro Mercadante

www.teatromercadantecerignola.it

info@teatromercadantecerignola.it

promo.teatromercadante@gmail.com

Cast

ICO Suoni del Sud

IL DRAMMA DI VIOLETTA VALERY – LA TRAVIATA

Opera in forma di Concerto

con Violetta Valéry, Libera Granatiero, Alfredo Germont, Alejandro Escobar, Giorgio Germont, Roberto Calamo

voce narrante Riccardo Canessa

Coro e Orchestra Coro e Orchestra dell’Istituzione Concertistica Orchestrale Suoni del Sud

Direttore d’orchestra BENEDETTO MONTEBELLO