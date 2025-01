Bari, presentato il premio “Mimmo Bucci, Festival nazionale della musica emergente”

La serata conclusiva della 15esima edizione si terrà sabato primo febbraio, al Teatro Petruzzelli, con sei finalisti che si alterneranno sul palco con un brano inedito e una cover acustica

BARI – È stata presentata ieri, a Palazzo di Città, la XV edizione del premio “Mimmo Bucci, Festival nazionale della musica emergente”, la cui serata conclusiva è in programma sabato 1 febbraio al Teatro Petruzzelli. L’iniziativa, nata per ricordare Mimmo Bucci, il frontman del gruppo “La combriccola di Vasco”, travolto e ucciso da una moto pirata sul lungomare di Bari la notte del 15 maggio 2007, ha l’obiettivo di dare voce ai giovani musicisti e, allo stesso tempo, di offrire loro un’occasione per emergere nel panorama musicale nazionale.

I dettagli della manifestazione, promossa con il sostegno del Comune di Bari e della Regione Puglia, sono stati illustrati, alla presenza del sindaco di Bari Vito Leccese e dell’assessora alle Culture Paola Romano, dal direttore artistico dell’evento Antonello Vannucci e dai genitori di Mimmo Bucci, Francesca e Antonio, che si sono occupati dell’organizzazione del festival musicale.

“Desidero esprimere il mio ringraziamento a Francesca e Antonio per il loro impegno e la loro caparbia ostinazione, che anche quest’anno ci consentiranno di assistere al premio Mimmo Bucci – ha esordito Vito Leccese -. Siamo giunti alla quindicesima edizione del festival dedicato alla musica emergente che ormai rientra nella programmazione culturale cittadina. Un evento in ricordo di Mimmo e del suo talento musicale e creativo, che ogni anno risuonano e rivivono attraverso la partecipazione di giovani musicisti alla serata organizzata nel teatro Petruzzelli.

Io sono particolarmente orgoglioso del sostegno che, seppur tra tante difficoltà, l’amministrazione comunale riesce a garantire all’organizzazione messa in piedi dai genitori e dai tanti amici di Mimmo, di fatto un gruppo di volontari che dona alla città un momento artistico di altissimo livello e a Francesca e Antonio la certezza di non essere mai soli. Sono anche particolarmente emozionato perché, avendo seguito sin dalle prime battute l’evoluzione del premio istituito nel secondo mandato di Michele Emiliano, è per me una grande gioia potervi partecipare da primo cittadino”.

“Vorrei soffermarmi su un aspetto in particolare che riguarda il festival, e cioè la generosità – ha proseguito Paola Romano -. La famiglia Bucci è una famiglia molto generosa. Nonostante il grandissimo dolore che vive quotidianamente, da quindici anni riesce a donare alla città questo momento eccezionale, dando peraltro la possibilità a tantissimi ragazzi di fare un’esperienza unica nel teatro Petruzzelli.

Questa, poi, è una manifestazione che porta molta fortuna: tanti partecipanti delle scorse edizioni, infatti, hanno calcato palchi prestigiosi come quello del festival di Sanremo o di X Factor. Per questo credo che ricevere un incoraggiamento del genere da Francesca e Antonio, che ci mettono il cuore assieme ad Antonello Vannucci e ai tanti amici di Mimmo, sia un grandissimo ‘sponsor emotivo’, ragione per cui la città di Bari gli è molto grata”.

“Io devo ringraziare il sindaco, l’assessora Romano e l’amministrazione comunale per il sostegno che non ci fanno mai mancare – ha proseguito Antonello Vannucci -. Questo arricchisce un percorso davvero strano, perché sono tante le cose belle successe da quando Mimmo non c’è più, e il premio dedicato a lui è sicuramente una di queste. In tanti, dopo il festival, hanno continuato a esibirsi su palchi nazionali prestigiosi e tutto questo lo dobbiamo a Mimmo. Era il suo sogno: se Francesca non avesse trovato un articolo di stampa in cui Mimmo dichiarava che avrebbe desiderato più spazi e attenzione per i giovani, non avremmo mai dato vita al festival.

Oggi sono questi ragazzi a parlare per Mimmo, come testimoniano le tantissime buone proposte che riceviamo, soprattutto dai musicisti pugliesi che realizzano delle produzioni molto interessanti. Questo è il miracolo della nostra manifestazione, che consente a Mimmo di continuare a vivere attraverso la loro musica”.

La serata conclusiva del premio “Mimmo Bucci, Festival nazionale della musica emergente” si terrà sabato 1 febbraio, alle ore 20.30, nel Teatro Petruzzelli e sarà condotta da Mauro Pulpito, affiancato dalla giornalista di Radio Norba Stefania Losito.

Sono sei i finalisti che si alterneranno sul palco con un brano inedito e una cover acustica:

Lunastorta (Noemi Pasqualone) – “Fiorire, Volare, Sentire”

Giorgia Battaglia -“Di Plastica “

Southeast Subway -“Uva nei cassetti”

Duart (Rosangela Giannuzzi, Gabriele Salvemini) – “Pan Cake”

Davide Pepe -“Quello che”

Stefano Tataranni, Dante Monno – “Geometria allo specchio”.

La famiglia Bucci riconoscerà al primo classificato un premio in denaro. La giuria sarà presieduta da Pasquale Trentatre.

Ad allietare la serata ci saranno, inoltre, il mago comico Francesco Scimeni, lo stesso Antonello Vannucci, Fabiano Marti, la Mimmo Bucci Tribute Band, Giulia Fornarelli, AliC’è e la piccola Giorgia Allegrini, finalista del programma “The Voice Kids”.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto al reparto oncologico pediatrico del Policlinico di Bari e a Casa Rozalba, una casa famiglia attiva a Tirana.

I biglietti sono disponibili presso l’associazione SMART x Mimmo Bucci, in via Babudri 22, nei pressi del sottopasso di via Brigata Bari