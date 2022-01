Vincenzo Piccialli è stato rieletto Segretario generale federazione Cisl Medici Puglia VIDEO

“Dovremo vigilare sull’adeguato uso dei fondi del PNRR, è la nostra occasione per portate più risorse alla sanità”

BARI – Vincenzo Piccialli è stato rieletto Segretario generale federazione Cisl Medici Veterinari e dirigenti sanitari non medici di Puglia. Nell’ambito del V congresso regionale federazione Cisl Medici Veterinari e dirigenza sanitaria puglia, tenutosi il 13 e 14 gennaio a Bari, all’hotel Parco dei Principi sono state rinnovate le cariche del consiglio generale regionale del sindacato. Assieme a Piccialli sono stati eletti in segreteria Marcella Scrima di Foggia ed Eugenio Vilei di Lecce.

“Continueremo a lavorare mettendo al centro il paziente, per costruire intorno alle persone le risposte adeguate ad una domanda di salute sempre più complessa – spiega Vincenzo Piccialli, Seg. Gen. Fed. Cisl Medici Veterinari e dirigenti sanitari non medici Puglia – Dovremo vigilare sull’adeguato uso dei fondi del PNRR, è la nostra occasione per portate più risorse alla sanità, tanto vituperata nel corso degli anni. E aggiunge: “Gli anziani di questo paese sono tra i più longevi del mondo e l’Italia invecchia a ritmi sostenuti, serve un ripensamento vero del sistema sanitario, a partire dalle prassi professionali e dal lavoro, perché prassi e lavoro trasformano in servizi tangibili i diritti“.

Nel corso del congresso si è tenuto anche un convegno dedicato al tema pensioni dal titolo “Opzioni previdenziali in ambito sanitario tra passato, presente e… futuro?”. In cui sono intervenuti, tra gli altri, Antonio Castellucci (Seg. Gen. USR Cisl Puglia), Maurizio Zampetti (Seg. Naz fed. Cisl Medici), Franco Quatraro (Seg. Naz. Fed. Cisl Medici), Domenico Martino (Presidente Consiglio Reg. Fed. Cisl Medici Puglia.