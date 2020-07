Villa Castelli, in dirittura d’arrivo il finanziamento di 100 mila euro per il campo sportivo comunale

VILLA CASTELLI (BR) – E’ stato firmato ieri a Bari, presso la Fiera del Levante, il disciplinare regolante i rapporti per l’intervento di riqualificazione con recupero funzionale, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento dell’impianto sportivo del Campo Comunale di Villa Castelli.

Alla firma erano presenti il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessore allo Sport della Regione Puglia Raffaele Piemontese e il Sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta.

Il finanziamento di 100.000 mila euro è stato messo a disposizione dalla Regione al fine di attuare interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle amministrazioni comunali.

“Questo contributo è fondamentale per la comunità di Villa Castelli – dichiara il Sindaco Giovanni Barletta – perché si riesce a garantire anche ai piccoli comuni, interventi che diversamente non si potrebbero portare a compimento. Il nostro campo sportivo sarà reso agibile e funzionale per i nostri ragazzi perché sappiamo quanto sia importante lo sport per raggiungere una buona inclusione sociale. Questa giornata è stata molto importante per Villa Castelli perché si sta operando con solerzia per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati attraverso il nostro programma di governo“.