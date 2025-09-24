“Un teatro nel bosco” a Trepuzzi: gli ultimi spettacoli

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, per un “Un teatro nel bosco”, tre repliche di “Eden. Cabaret per ballerina e pupazzi” della compagnia francese Théâtre Jaleo

TREPUZZI – Nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi (in caso di pioggia negli spazi del Gal Valle della Cupa) si conclude la quarta edizione di “Un teatro nel bosco”. Venerdì 26, sabato 27 (ore 20:30 | ingresso 5 euro) e domenica 28 (ore 19:00 | ingresso 5 euro) la rassegna si concluderà con “Eden. Cabaret per ballerina e pupazzi” di e con Arnaud Vidal e Alice Alban-Zapata della compagnia francese Théâtre Jaleo (dai 7 ai 107 anni | posti limitati – ingresso 5 euro).

In un bellissimo anfiteatro all’aperto, un susseguirsi di tableaux picareschi in cui danza, musica, marionette e maschere si intrecciano in una galleria di personaggi eccentrici che cercano di nascondere le loro passioni segrete, futili, grottesche, ma profondamente umane. Sette storie dedicate ai sette peccati capitali, come un meraviglioso piccolo cabaret dell’ombra che tutti portiamo dentro.

Il Théâtre Jaleo nasce nel 2017 dall’incontro tra l’attore e scenografo Arnaud Vidal, e la ballerina e musicista Alice Alban-Zapata, spinti entrambi dal desiderio di coltivare un teatro popolare che possa esprimere al meglio il loro eclettismo, rivolgendosi ad un pubblico più vasto possibile, senza escludere nessuno, attraversando felicemente tutti i confini, siano essi sociali o geografici. Venerdì e sabato alle 18:30, la performance sarà preceduta dal laboratorio di disegnodanza “Trace” (dai 7 anni).

Un teatro nel bosco fa parte del progetto Teatri del Nord Salento, ideato e promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture e dei comuni di Trepuzzi, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Novoli e Brindisi.

Info e prenotazioni

3207087223 – 3208607996 – 3403129308

www.facebook.com/legamiteatridelnordsalento