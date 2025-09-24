Canosa, Arco onorario: presentazione dei lavori di restauro

CANOSA DI PUGLIA – Sabato 27 settembre, a partire dalle ore 9.30, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia presenta i lavori di restauro in corso sul monumento noto come Arco onorario, o di Terenzio o di Traiano, situato sul percorso della via Appia-Traiana. Nella stessa occasione artisti di provenienza internazionale aderenti al progetto In-ruins, un programma di residenze artistiche in aree archeologiche, illustreranno la loro interazione con le evidenze archeologiche e il contesto paesaggistico canosino.

L’evento, voluto dalla Soprintendenza di concerto con il Comune di Canosa di Puglia e Archeofuturo APS, promotrice del progetto In-ruins – realizzato dal 2023 con il supporto della Fondazione Elpis –, si presenta come un momento di dialogo con la comunità locale che permetterà di sviluppare nuove idee di promozione del territorio a partire dalle ricchezze archeologiche e dall’arte contemporanea.

L’intervento di restauro svolto dalla SABAP BAT-FG si inserisce nel quadro del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, nell’ambito del proge di garantire una ottimale organizzazione dell’evento, telefonando al n. 0881725458.