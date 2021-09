Ultimo appuntamento di TeatroVisione: a San Giovanni Rotondo le fiabe dark di Licia Lanera

Settimo e ultimo appuntamento per la prima rassegna in assoluto di drammaturgia contemporanea organizzata a San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Mai sentito parlare di fiabe dark? Non tutte le favole sono color pastello ma molte contengono in sè elementi del mondo gotico e dell’assurdo. Magici, fantastici e terribili nella loro narrazione. Sono le attesissime “black tales” che racconteranno l’attrice Licia Lanera e il sound designer Tommaso Danisi venerdì 3 settembre a San Giovanni Rotondo, per il settimo e ultimo appuntamento di questa prima lunga edizione di TeatroVisione.

Si tratta della prima rassegna in assoluto di drammaturgia contemporanea organizzata a San Govanni Rotondo, in collaborazione tra Mo’l’estate Spirit Festival, Oskené-Oltre la Scena, Cinecircolo Piergiorgio Frassati e Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, con la direzione artistica di Stefano Starace e Christian Palladino.

Licia Lanera presenta un’opera originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure.

Fondatrice nel 2006 de La Compagnia Licia Lanera (inizialmente con il nome Fibre Parallele) insieme a Riccardo Spagnulo, debutta nel 2007 al Rialto Sant’Ambrogio di Roma con Mangiami l’anima e poi sputala. Nel 2009 debutta al Teatro Valle di Roma con Furie De Sanghe – Emorragia cerebrale, che andrà in scena anche a Skopje, in Macedonia, nel 2010 a Parigi, nel 2013 in Belgio e nel 2014 a Berlino. Nel 2016 debutta al Festival delle Colline Torinesi (Torino) Orgia di Pier Paolo Pasolini, con la regia e l’interpretazione di Licia Lanera e l’anno dopo è la volta di The Black’s Tales Tour.

Nello stesso anno Licia Lanera è impegnata nella direzione artistica di Cuore di Cane di Bulgakov, progetto che ha visto la sua prima forma di lettura nel dicembre 2017 in occasione della partecipazione a “Tutto Esaurito!” – Rai Radio 3. Vince il finanziamento FUNDER35, per il triennio 2017-2019 è sostenuta dalla Regione Puglia per lo Spettacolo dal Vivo. Dal 2018 supporta diversi progetti teatrali e si configura come impresa culturale.

L’appuntamento questa volta cambia orario e location: alle 19,30 presso il Factory Food and Fun di San Giovanni Rotondo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: 320/7728953 (Christian) e 393/5267319 (Stefano).