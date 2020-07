Tutelare il benessere psicologico al tempo dell’emergenza sanitaria Covid-19

Il webinar a cura dell’ORDINE Psicologi di Puglia

BARI – L’Ordine degli Psicologi di Puglia continua, anche dopo il lockdown, ad assistere i suoi iscritti con l’erogazione dei crediti formativi online.

Sabato 18 luglio, a partire dalle 8.30, l’appuntamento online con gli psicoterapeuti specializzati in psicologia d’emergenza.

L’Ordine degli Psicologi di Puglia con questo webinar ha l’obiettivo di promuovere la tutela del benessere psicologico, in particolare, in relazione all’emergenza sanitaria del Covid19, fornendo ai professionisti psicologi pugliesi gli strumenti per una prima formazione nel settore dell’emergenza.

La giornata si aprirà con il saluto del presidente Vincenzo Gesualdo ai colleghi relatori e ai colleghi partecipanti.

Un primo intervento sarà quello della dott.ssa Anna Palumbo, Segretaria Nazionale Sipem e consigliera dell’Ordine Psicologi della Puglia, la quale relazionerà centrando l’attenzione su cos’è la psicologia dell’emergenza e sulle reazioni psicologiche della popolazione in situazioni di emergenza.

Il secondo intervento sarà relazionato dalla Dr.ssa Laura Corvaglia, psicologa psicoterapeuta practitionier EMDR, Consigliera degli Psicologi della regione Puglia e sarà centrato sul trauma vicario e le conseguenze emotive che ha affrontato e affronterà il personale sanitario.

La seconda parte del webinar verterà sulle modalità operative di intervento.

La Dr.ssa Stefania Sacchezin, supervisore in terapia EMDR, specializzata in psicologia dell’emergenza e in psicotraumatologia, relazionerà sull’utilizzo della terapia EMDR in psicologia dell’Emergenza e sull’intervento effettuato durante l’emergenza Covid.

Infine, il presidente Sipem SOS Puglia, il Dr. Michele Cusano focalizzerà l’attenzione sul modello operativo di intervento in emergenza secondo le linee guida nazionali.

Seguirà una verifica dell’apprendimento degli argomenti trattati.

Il webinar si concluderà con i saluti della Dr.ssa Giovanna Pontiggia, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi.