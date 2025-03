Cerignola, al via i lavori di rifacimento del manto stradale

CERIGNOLA – Nelle prossime settimane avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale in asfalto nelle seguenti vie di Cerignola

via Micca (tratta da via Forero a via S. Leonardo);

via Gadaleta (tratta da via Micca a via Vittorio Veneto);

via Cirillo (tratta da via Micca a via Leopardi);

via Forero (tratta da via Micca a via Leopardi);

via Pepe (tratta da via Gadaleta a via Cecchi);

via Masaniello (tratta da via Torino a via Leopardi);

via Morosini (tratta da via Vittorio Veneto a c.so Garibaldi);

c.so Garibaldi (altezza viale Roosevelt);

via Melfi (tratta da Mobilificio 900 a viale di Ponente);

via Consolare (tratta da via s. Nicola a via XXV Aprile);

via piano S. Rocco (tratta da via XXV Aprile a via Piave);

p.zza della Libertà (tratta da via Piave a via Piemonte);

via Fratelli Rosselli (tratta da via Piemonte a v.le Di Vittorio)

“I lavori di rifacimento del manto stradale cittadino vengono programmati nei mesi primaverili ed estivi principalmente per ragioni meteorologiche, poiché la minore incidenza di piogge e temperature miti rendono questi periodi i più adatti alla loro esecuzione. Questo permette di ridurre al minimo il rischio di ritardi nei lavori previsti. Si tratta di interventi molto attesi dalla cittadinanza” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia.