Tuglie Cultura presenta “Tra le righe in un Frantoio”

A marzo tre appuntamenti di sensibilizzazione tenuti nel Frantoio Ipogeo

LECCE – L’Associazione Tuglie Cultura presenta la prima edizione di “Tra le righe in un frantoio”, tre appuntamenti imperdibili per il mese di marzo da dedicare a letteratura e sensibilizzazione alle diversità, sviluppando attorno a essi tematiche importanti per sollecitare riflessioni ed emozioni all’interno della nostra società.

L’inaugurazione della rassegna, sabato 14 marzo, è affidata alla “Malapuglia” di Andrea Leccese, che da sempre approfondisce il tema delle organizzazioni mafiose nel nostro territorio e ne ha tratto un libro edito da Castelvecchi .

Venerdì 20 marzo si affronterà invece la tematica dell’utilizzo del suono e della musica come “energia positiva” capace di alleviare sofferenze del corpo e dell’animo e di sconfiggere le malattie, con la presentazione di “Musica e Cervello 2 – Emozioni, genetica e terapia” del dott. Antonio Montinaro edito da Zecchini.

L’ultimo appuntamento previsto, giovedì 26 marzo, è invece dedicato al convegno “LoSport è vita” organizzato in collaborazione l’Assessore con delega allo Sport Chiara Boellis, in cui grazie alla presenza di Gabriele Albanese (Nazionale Italiana Calcio Amputati) si discuterà dell’importanza dello sport per poter riprendere in mano la vita: dopo l’amputazione di un arto è difficile pensare che si possa ricominciare normalmente ma grazie alla determinazione e alla volontà di rimettersi in gioco niente appare impossibile.

Luogo ideale degli incontri il frantoio Ipogeo di Via Vittorio Veneto, suggestiva location che unisce passato e presente e saprà dare la giusta atmosfera agli approfondimenti culturali previsti da “Tra le righe in un frantoio”

TRA LE RIGHE IN UN FRANTOIO – il programma completo:

-SABATO 14 MARZO ORE 18.00

Presentazione del libro

“Malapuglia” di Andrea Leccese

Editore Castelvecchi

– In cammino verso il 21 marzo Giornata della Memoria e dell’Impegno –

Intervengono:

– ANDREA LECCESE – autore del libro

-MARIO DABBICCO – Coordinatore regionale associazione libera

-GUGLIELMO CATALDI – Procuratore aggiunto antimafia Lecce

-Dialoga con gli ospiti e l’autore- DON RAFFAELE BRUNO, già referente regionale associazione Libera

– VENERDì 20 MARZO ORE 18:00

“Presentazione del libro”

Musica e cervello 2

Emozioni Genetica e terapia

Autore Antonio Montinaro

Editore Zecchini

-Moderatrice

CHIARA TARANTINO – Psicologa

-Ospiti

Dottoressa ANTONELLA VASQUEZ – Neurologa, responsabile sanitaria ambulatorio diagnosi e cura della demenza di Casarano e Maglie

-Dottore MATTIA GATTO – Biologo nutrizionista, Musicoterapeuta, Arteterapeuta, socio ordinario della SIPNEI

-Dottore EMANUELE GATTO – Presidente provinciale Fidas

-Signora RITA CUNA – Presidente AITF (associazione italiana trapiantati di fegato)

-Intervento Musicale a cura de Maestro CESARIO STENDARDO

– GIOVEDì 26 MARZO ORE 18.00

“Lo Sport è vita!” Incontro di sensibilizzazione allo sport

– Moderatrice: FEDERICA SABATO – Giornalista Nuovo Quotidiano di Puglia

– Ospiti

ALESSANDRO ALBANESE – Nazionale italiana Calcio Amputati

MAURO LIACI – Personal trainer, Preparatore atletico “Lupiae team salento” basket in carrozzina.

Preparatore atletico Gabriele Albanese calcio amputati.

Rappresentanza dell’Unione sportiva calcio Lecce

Frantoio ipogeo via Vittorio Veneto 114

Ingresso libero

Info: 320/2263331

Tra le righe in un frantoio è sostenuto da:

Comune di Tuglie – Assessorato alla Cultura, Associazione Flow , Servizio civile nazionale, Biblioteca Comunale

Con il patrocinio del Comune di Tuglie

In collaborazione con Libreria Palmieri di Lecce